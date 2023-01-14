Шойгу вошел в десятку политиков «с очень сильным влиянием» – по версии АПЭК

Одним из лидеров рейтинга ведущих российских политиков «с очень сильным влиянием» в 2022 году стал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По мнению респондентов, он значительно улучшил свои показатели по сравнению с предыдущим годом. Высоко оценивают деятельность министра на своем посту не только эксперты, но и обычные россияне. Проводимые Шойгу на протяжении многих лет модернизация и «цифровизация» обеспечили силу и надежность отечественной армии.

Согласно данным рейтинга агентства политических и экономических коммуникаций АПЭК, в России произошло существенное усиление влияния силовой группы административной элиты. В первую десятку топ-100 ведущих политиков России за 2022 вошли секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и министр обороны Сергей Шойгу. Чуть дальше по списку расположились директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор СВР Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов. Все вышеперечисленные деятели относятся к группе влияния силовых структур. Причем самый низкий показатель в рейтинге не падает ниже 31 места.

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Одну из самых высоких позиций среди всех политиков занимает Сергей Шойгу, прочно обосновавшийся на рубеже 8 и 9 места. При этом система оценки происходит при помощи начисления баллов кандидатам группой экспертов. Политологи, политтехнологи, медиаэксперты и представители политических партий выставляют свои оценки от 1 до 10 в соответствии с уровнем влияния и результатов деятельности участников. В 2022 году этот показатель у министра обороны превысил показатели прошлого – 7,24 против 7,14. Это значит, что уровень доверия и заслуги Шойгу с каждым годом становятся более очевидными и оказывают серьезное влияние на его личные рейтинги.

Высокую оценку деятельности министра поставили и простые россияне. В итоговом опросе ВЦИОМ за 2022 год Сергей Шойгу уверенно вошел в первую пятерку лидеров среди главных персон года. Каждый десятый россиянин высоко оценивает его вклад в модернизацию вооруженных сил РФ.

Известно, что Сергей Кужугетович в начале своей карьеры принимал в распоряжение армию в плачевном состоянии, которое не соответствовало современным реалиям. Министр обороны провел эффективное реформирование в системе управления, снабжения и соцобеспечения ВС РФ. Сегодня российская армия по праву считается одной из сильнейших в мире и способна дать достойный ответ на провокации геополитических противников. Это наглядно демонстрируют успехи проводимой специальной военной операции на Украине, где ВС РФ успешно противостоят более чем 40 странам, только к октябрю 2022 года оказавшим помощь киевскому режиму более чем на 93 млрд евро.

Усовершенствованная Шойгу система управления и снабжения российской армии позволяет достигать всех поставленных Верховным Главнокомандующим целей, что по достоинству оценили и эксперты, и обычные россияне.