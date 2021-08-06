Шойгу вспомнил об Одессе в ответ на претензии Зеленского на Крым

06.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал претензии президента Украины Владимира Зеленского на Крым, вспомнив об Одессе – городе, где в 2014 году официальный Киев задушил Русскую весну путём массового убийства противников Евромайдана в Доме профсоюзов.

Глава российского оборонного ведомства вспомнил старый одесский анекдот, характеризуя слова Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?». На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет». Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», – заявил Шойгу журналистам.

О перспективах Одессы глава военного ведомства дипломатично умолчал.