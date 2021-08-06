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06.08.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Одесса, Россия, Украина
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Шойгу вспомнил об Одессе в ответ на претензии Зеленского на Крым

Новости УкраиныМинистр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал претензии президента Украины Владимира Зеленского на Крым, вспомнив...

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал претензии президента Украины Владимира Зеленского на Крым, вспомнив об Одессе – городе, где в 2014 году официальный Киев задушил Русскую весну путём массового убийства противников Евромайдана в Доме профсоюзов.

Глава российского оборонного ведомства вспомнил старый одесский анекдот, характеризуя слова Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?». На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет».

Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», – заявил Шойгу журналистам.

О перспективах Одессы глава военного ведомства дипломатично умолчал.



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