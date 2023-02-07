Шойгу выступил на совещании Минобороны. Какие сигналы увидели эксперты

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил с рядом заявлений на совещании в военном ведомстве.

Слова министра уже пытаются трактовать политологи. Некоторые даже увидели сигналы о скором наступлении российской армии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», – предостерег Шойгу.

Он заверил, что «победить Россию военным путем не удастся», а российская армия «продолжает перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях».

Телеведущий Артем Шейнин указывает, что начавшиеся поставки наступательных вооружений НАТО как раз и могут являться следствием недостаточно жестких действий России.

«Так вот может потому и пытаются затянуть, потому и поставляют, что не уверены, что это таки может привести к «непредсказуемой эскалации»? И тут не очень понятно, как их в этом уверить? Если слов и предостережений – явно уже недостаточно, а любые действия – повод снова объявить нас агрессором и угрозой миру», – рассуждает Шейнин.

А политолог Сергей Марков, напротив, увидел в словах министра обоснование необходимости наступления ВС РФ.

«Это означает, что Шойгу даёт аргументы к каким то новым большим военным действиям России. Видимо, так Шойгу аргументирует необходимость большого наступления армии России. Значит, высока вероятность начала наступления через несколько дней».

Кстати, на совещании Шойгу также анонсировал «переоснащение орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения» – «создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли».

Военный эксперт Владимир Орлов считает такие меры запоздалыми.

«Это, конечно, хорошо и нужно делать, хоть это и запоздало на 20 лет, тем не менее, в нынешних реалиях применения гиперзвукового, различного управляемого вооружения этого уже недостаточно. Нужно создавать не просто всепогодную группировку дистанционного зондирования Земли, а нужно реализовывать онлайн наблюдение за всей поверхностью Земли. То есть, чтоб каждый участок земли находился под постоянным наблюдением из космоса. Конечно, для реализации этого проекта есть некоторые технологические сложности. Однако, это все реализуемо. Было бы желание», – комментирует Орлов.