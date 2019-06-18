18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Мнение, Политика, Россия, Сюжет дня
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Шойгу заговорил о новой теории ведения войн

Выработка новой теории ведения войн должна стать основной задачей российских военных в ближайшее время, передаетт корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу”, — отметил он.

По словам министра, важно понимать, что современные войны требуют новых подходов. “Конфликты нового поколения — это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени”, — считает Шойгу.

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