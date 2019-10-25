Шойгу: Запад работает на разрушение союза России и Белоруссии

25.10.2019, Москва, Елена Острякова

Запад пытается дискредитировать роль Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколоть отношения России и Белоруссии.

Об этом сегодня на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад оправдывает свою военную политику надуманной необходимостью сдерживать якобы агрессивные намерения России… На этом фоне ведётся масштабная информационная кампания по дискредитации роли Союзного государства», – сказал Шойгу.

При этом обстановка на западном стратегическом направлении, по его словам, остается напряженной.

«НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Усиливает своё военное присутствие, размещает дополнительные воинские контингенты и наступательные вооружения в Румынии и Польше. На регулярной основе проводятся военные учения, модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов стран альянса. Значительно повысилась интенсивность разведывательной деятельности», – сказал Шойгу.

Он полагает, что такой обстановке приоритетами России и Белоруссии «должны стать сотрудничество в развитии вооружённых сил, согласованная политика в области обороны и взаимное использование военной инфраструктуры».

Сегодня на совместной коллегии был утверждён и введён в действие совместный уставной документ об основах применения региональной группировки. Были приняты постановления по обеспечению развития совместных военных систем. В частности, объединённой системы РЭБ и Единой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь.

Подписано межправительственное Соглашение по взаимному обмену геопространственной информацией.

Утверждено Положение об информационном обмене между Национальным центром управления обороной Российской Федерации и Центральным командным пунктом Вооружённых сил Республики Беларусь.

План военного сотрудничества на 2020 год включает 136 мероприятий, половина из которых – мероприятия оперативной и боевой подготовки.