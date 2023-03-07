Шойгу заявил о росте потерь ВСУ. Есть ли повод для оптимизма

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Потери ВСУ растут с каждым месяцем – так, только за февраль 2023 года бандеровцы потеряли порядка 11 тысяч человек.

Об этом в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поддержка странами НАТО не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на сорок процентов по сравнению с январём, и составили свыше 11 тысяч военнослужащих», – сказал Шойгу.

Журналист из Донецка Олег Измайлов указывает что названные цифры потерь ВСУ не должны вселять безосновательный оптимизм.

«Уничтожение украинских солдат у нас в последнее время отчего-то стало предметом осторожного оптимизма. Иногда – и неосторожного. Пишут, подсчитывая цифры из сводок МО, – ВСУ за сутки потеряли 470 военнослужащих. Много это или мало? Все познается в сравнении. Если говорить о фронтовых потерях до 2022 года, то это примерно половина годовой убили на линии соприкосновения. Плюс-минус для каждой стороны. Мы при этом говорим о том, что в среднем 1-2 человека в день погибало в позиционной войне. Если же мы возьмем, потери Красной Армии в Великой Отечественной войне, то в среднем ежедневно Красная Армия теряла 7 052 бойца. Причем, в 1941-ом наша армия в среднем теряла примерно 21 тысячу бойцов ежедневно. Примерно такими же средние потери были в середине войны. В самом конце войны, во II квартале 1945 года потери мы теряли в среднем 2 703 человека в день. Это победоносная армия! Есть и более точные цифры. В статье А. Ильяшенко на сайте «Военное обозрение» можно найти такие цифры: среднесуточные потери РККА в 1941 году составили 16 300 человек, в 1942-м – 8 900 человек, в 1943-м – 6 400, в 1944-м – 4 800, в 1945-м – 6 200. То есть, если сравнивать с наступающими последние пол года ВСУ, то до по настоящих потерь еще далеко. Но это не значит, что их не будет. Еще немного арифметики. Если принять за правду данные Киева о том, что у него в строю 1 млн 100 тысяч штыков. то очень просто посчитать, что при нынешних потерях в 470 человек в день, уничтожить их всех удастся не менее чем за 5 с лишним лет. Вывод может быть один – для быстрой и решительной победы нашей армии пришлось бы уничтожать ежедневно не менее 5-15 тысяч солдат противника. При наших потерях в 6-7 раз меньше», – пишет Измайлов в своем блоге.