Шойгу: Зеленский скрывает огромные потери. «Хаймерсы» не помогут

СВО на Украине «развеяла миф о супероружии, которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте».

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил сегодня X Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких уникальных беспилотников. В последнее время на роль супероружия продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы – однако и эти вооружения перемалываются в боях, существенного влияния на ситуацию они не оказали . А российское оружие в боях подтвердило свои лучшие качества. Мы внимательно изучаем трофейные образцы западного оружия, учитываем их особенности для совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», – сказал Шойгу.

По его мнению, поставки натовского оружия Киеву означают, что ответственность за его негуманное применение лежит на странах Запада.

«Операции вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов.

Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал. Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины. Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных сил теробороны скрываются киевским руководством, однако, со временем эти данные станут достоянием общественности», – сказал Шойгу.