Шок: Адвокат рассказал правду о судьбе русского заключенного на Украине

24.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Работающий на Украине адвокат Валентин Рыбин, защищающий ополченцев и участников Русской весны, рассказал новые подробности истории гражданина РФ Евгения Мефедова, который провел 5 лет в украинской тюрьме за участие в событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом Рыбин сообщил в интервью интернет-канала Topinform, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, как Евгений оказался на свободе, я его встречал из СИЗО, мы ехали в машине, обсуждали, что будет дальше. Ему надо было где-то находиться, я, естественно, направил Евгения, поскольку он является гражданином Российской Федерации, в Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе.

Каково мое было удивление, когда мы еще, находясь в машине, из Николаева едучи в Одессу, я звонил представителю Генерального консульства и говорил ему о том, что Евгений Мефедов вышел на свободу и ему нужно где-то приютиться, где-то переночевать, где-то пожить – мое удивление было бескрайним, когда я услышал в трубке, что «мы не можем ничем помочь, у нас нет такой возможности»!

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Хотя я знаю, что на территории Генерального консульства Российской Федерации в Одессе есть мини-гостиница, где останавливаются соответствующие представители Российской Федерации, и там можно было проживать. В 17-м году другой представитель Генерального консульства давал мне такую возможность и обещал, что, если Евгений Мефедов появится на свободе, они его там разместят»…

Он обратился в консульство на следующий день с просьбой оформить ему какой-либо документ, который бы удостоверял его личность, подтверждал его гражданство и давал возможность каким-то образом существовать на Украине. Естественно, Евгению отказали в этой просьбе, сказав ему, что документы будут готовиться определенное долгое время. Для того, чтобы они в ускоренном порядке готовились, будет 80 евро, для обычного порядка это будет 30 евро», – рассказал Рыбин.

По мнению адвоката, российские чиновники недостаточно активно защищают своих сограждан, подвергающихся репрессиям на Украине.

«За пять лет нахождения Евгения Мефедова в тюрьме считанные разы представители Российской Федерации, а непосредственно представитель консульства, были у него в СИЗО, навещали. И каждый раз говорили ему, что «они ничего не могут сделать, ничем не могут помочь».

Евгению Мефедову здесь небезразличные люди на Украине организовывали передачи, организовывали помощь деньгами, организовывали одежду.

Представители консульства Российской Федерации предоставили ему передачу. У меня есть информация о том, что это была за передача. За эти считанные разы, которые представители Российской Федерации были у Евгения Мефедова, он получил от них пачку печенья и пачку чая.

Об этом говорить тяжело, но я считаю, что нужно показать, каким образом представители Российской Федерации относятся к своим гражданам, находящимся в Украине в таких сложных условиях…

Его дело было больше интересно мне, как защитнику и людям, которые поддерживали его в Украине, неравнодушным одесситам, друзьям, но не более того. Российская Федерация официально свою позицию по Евгению Мефедову не озвучила ни разу», – с горечью отметил Рыбин.