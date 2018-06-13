13.06.2018, Коктебель, Владимир Гладков

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Шок: Что творят с украинскими вышиванками в Крыму

В Крыму, где, как утверждает киевская пропаганда, «Россия уничтожает все украинское», в продаже на курортах по-прежнему присутствуют украинские вышиванки, и торговые точки с таким товаром никто не громит.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель корпункта НТВ в Крыму Олег Крючков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым 2018. Коктебель. На набережной спокойно продаются украинские вышиванки и венки. И никто, никто не кидается ломать и рвать и ничего не запрещает. Полицейское государство, кровавый Мордор, он такой!», – комментирует тележурналист.