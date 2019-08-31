Шок: Что Зеленский сделал с русскоязычными мальчиками

31.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский превзошел худшие ожидания по поводу заигрывания с украинскими националистами – в первый же день получившие большинство в новой Верховной Раде представители партии «Слуга народа» устремились возлагать цветы к памятникам погибшим боевикам АТО и Евромайдана.

Об этом во время прямого включения из Польши в эфире канала «News-Front» заявил руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С чего началось заседание Рады: с того, что русскоязычные мальчики и девочки, большинство из которых не имело никакого отношения к событиям госпереворота в феврале 2014 года, толпой побежали класть цветы к портретам людей, которых организаторы этого переворота 20 февраля убили в спины на Институтской», – заявил политолог.

«То есть, правящая партия демонстрирует этакую преемственность политики и то, что, собственно, майдан остаётся главным событием для этой власти», – подчеркнул Олег Хавич.

Он полагает, что нынешнюю власть, скорее, можно называть «режимом Авакова» – поскольку именно сохранивший должность глава МВД Арсен Аваков держит под контролем батальоны боевиков, держащих в страхе Зеленского.

«Я весьма скептически отношусь к тому, чтобы назвать Зеленского политической силой, режимом это назвать пока невозможно, потому что режим, собственно, не изменился – как был режим Авакова, так и остался», – сказал Хавич.