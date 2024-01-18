Шок для немцев: готова ли Германия воевать с Россией

Олег Кравцов.  
18.01.2024 10:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 933
 
Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия


Обнародованный немецкой газетой Bild план подготовки бундесвера к войне с Россией заслуживает внимание, несомтря на репутацию этого издания.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил научный сотрудник Центра Европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

Обнародованный немецкой газетой Bild план подготовки бундесвера к войне с Россией заслуживает внимание, несомтря...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Bild обладает весьма специфической репутацией. Bild — это своеобразный медиафеномен Германии. С одной стороны, это «желтая пресса» в классическом понимании. С другой, это издание обладает обширной корреспондентской сетью во всём мире.

Все его критикуют за скандальность и безвкусицу, но при этом все в курсе того, о чем там пишут. Это особо крупный калибр в любой информационной войне как в самой Германии, так и за ее пределами», – сказал Соколов «Известиям».

Впрочем, он отмечает, что готовность немецкого общества воевать с Россией невысока.

«Разумеется, дело не в симпатиях к России. Первая причина — состояние самого бундесвера, который не готов к участию в серьезных военных конфликтах. Население страны исповедует пацифизм, по-разному понимаемый, но исключающий готовность жертвовать собой за Германию, ЕС или Запад в целом», – говорит эксперт.

По его словам, чтобы произошли изменения немецкой, нужно время при соответствующей трансформации общественной жизни в Германии.

«Конфликт с такой страной, как Россия, с большим числом жертв будет для Германии шоком», – подытожил.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть