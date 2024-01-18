Шок для немцев: готова ли Германия воевать с Россией

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Обнародованный немецкой газетой Bild план подготовки бундесвера к войне с Россией заслуживает внимание, несомтря на репутацию этого издания.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил научный сотрудник Центра Европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

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«Bild обладает весьма специфической репутацией. Bild — это своеобразный медиафеномен Германии. С одной стороны, это «желтая пресса» в классическом понимании. С другой, это издание обладает обширной корреспондентской сетью во всём мире.

Все его критикуют за скандальность и безвкусицу, но при этом все в курсе того, о чем там пишут. Это особо крупный калибр в любой информационной войне как в самой Германии, так и за ее пределами», – сказал Соколов «Известиям».

Впрочем, он отмечает, что готовность немецкого общества воевать с Россией невысока.

«Разумеется, дело не в симпатиях к России. Первая причина — состояние самого бундесвера, который не готов к участию в серьезных военных конфликтах. Население страны исповедует пацифизм, по-разному понимаемый, но исключающий готовность жертвовать собой за Германию, ЕС или Запад в целом», – говорит эксперт.

По его словам, чтобы произошли изменения немецкой, нужно время при соответствующей трансформации общественной жизни в Германии.

«Конфликт с такой страной, как Россия, с большим числом жертв будет для Германии шоком», – подытожил.