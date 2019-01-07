Шок: Глава украинских раскольников упомянул Московского Патриарха

07.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Глава новообразованной украинской раскольнической структуры Епифаний сегодня на службе в Софийском соборе Киева помянул Московского Патриарха Кирилла, хотя ранее обещал не делать этого.

Об инциденте в своем блоге сообщает украинский политолог Михаил Чаплыга, отмечая, что среди присутствующих на молебне раздался удивленный ропот.

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«Геть от Москвы… гротеск. И сенсация. Сегодня во время службы по случаю томоса наш новый митрополит Епифаний, как и записано в томосе… помянул главу РПЦ Кирилла. 20 с хвостиком лет ни УПЦ-КП ни УАПЦ не поминали его… И только благодаря грязной предвыборной кампании Порошенко с Нариком наша новая Поместная Церковь теперь обязана это делать… и уже сделала. А УПЦ-КП и УАПЦ больше нет», – отметил Чаплыга.

Следует отметить, что конфуз произошел по причине того, что новая «Православная Церковь Украины», вопреки заявлениям националистов, получилась не независимой, а подчиняющийся к Константинопольскому Патриарху. Последний претензий к Московскому Патриарху не имеет и продолжает поминать его, в отличие от главы РПЦ, который протестует против действий Стамбула на Украине.

Чаплыга отмечает, что Петр Порошенко еще недавно, говоря о необходимости вытеснения РПЦ с Украины, ссылался на то, что в ней поминается Московский Патриарх.

«Напоминаю, что еще несколько месяцев назад наш Порошенко заявил: «У нас в Украине, к сожалению, есть храмы, которые все еще вспоминают Патриарха Кирилла… Я думаю, что это точно не для украинского народа. И разве могут храмы, в которых звучат молитвы за Патриарха, молящегося за российское войско, называться украинскими?».

Действительно! Разве могут? Здобули?:(…Все, к чему ни прикоснутся его потные, ручонки – все превращается в г….но», – констатирует Чаплыга.

Более того, выяснил автор, буквально перед Новым годом и сам Епифаний в интервью украинским СМИ обещал, что не будет упоминать Московского Патриарха.