«Шок и паника»: Главарь «Азова» об упаднических настроениях на фронте

05.10.2019, Киев, Владимир Гладков

Боевики в украинской группировке на Донбассе деморализованы перспективой необходимости отступления от линии фронта в случае, если Владимир Зеленский начнет выполнение Минских соглашений по формуле Штайнмайера.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» рассказал основатель нацбата «Азов», председатель партии «Национальной корпус» боевик Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С бумажного текста формулы Штайнмайера исключена чрезвычайно важная вещь о том, что превью перед формулой Штайнмайера и выборами будет разведение войск. И это катастрофическая ситуация.

Я знаю настроения в бригадах и могу говорить об этом откровенно: люди не то, что не воспринимают, люди глубоко шокированы, что за каждый метр земли, за который платили кровью, их теперь говорят просто отойти. Просто: «идите вон, это абсолютно ничего не стоило».

Я знаю настроения людей в Золотом, они абсолютно панические. Золотое – один из немногих населённых пунктов, которые прямо поддерживали украинских военных. Там живёт большое количество людей, которые служат в бригадах. Они шокированы, они не знают, куда им деваться, они понимают, что Украина просто их бросает», – заявил националист.

При этом Билецкий подчеркнул, что разведение сил и средств – это исключительно односторонний акт.

«Оно будет производиться исключительно с украинской стороны и сейчас уже делается с украинской стороны. Этому есть практическое объяснение. Украина большая, и иногда наши политики думают, что отступать можно до Львова, то есть, нам есть, куда отходить. Представим, что разведение будет минимальным (есть на 5, на 10 и на 30 километров в две стороны), пять километров в обе стороны.

Если вы посмотрите на карту так называемых ЛДНР, вы увидите, что украинские войска стоят в пригороде Горловки, Донецка, Луганска…Та сторона никогда в жизни ни на какое разведение даже физически пойти не может и не будет этого делать», – рассказал боевик.

Студия связалась с подконтрольным Киеву Северодонецком, где человек, назвавшийся экс-главой военно-гражданской администрации Попаснянского района, которого местная журналистка представила как волонтёра, подтвердил слова Билецкого по поводу отведения.

«В Станице Луганской мы отвели свои войска, Россия как не отводила, так и не отводит. Россияне сейчас гуляют свободно в серой зоне, плюс ко всему война идёт по всей линии фронта. Если вам не докладывают, это очень плохо», – пожаловался «волонтёр».