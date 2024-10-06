Шок. На вражеском форуме озвучены данные по экономике России

Константин Серпилин.  
06.10.2024 21:42
  (Мск) , Вильнюс
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Дзен, Россия, Экономика


Война и санкции не помогли странам западного блока обрушить российскую экономику, которая продолжает расти.

Об этом на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе заявил  российский политолог Дмитрий Некрасов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война и санкции не помогли странам западного блока обрушить российскую экономику, которая продолжает расти....

«За XX век было несколько десятков примеров, когда страны имели военные расходы в полтора-два раза больше, чем сегодняшняя Россия, и держали их в течение десятилетий.

Дефицит бюджета в РФ по 8 месяцам этого года – 0,2% ВВП. В США – 6,5%, во Франции – 5,5%. Нет ни одной не воюющей развитой страны, у которой дефицит бюджета не был бы в 10 раз выше, чем у сегодняшней России. Они не проедают деньги, они их накапливают. Самое страшное, что за время этой войны запас прочности и возможности ведения войны российской экономикой вырос. Он постоянно нарастает», – подчеркнул политолог.

«В последние годы был абсолютный бум строительства. И жилья, и дорог, и любые инфраструктуры в РФ. Это абсолютно исторические рекорды, такого никогда не было. В строительной отрасли занято 8,5 миллионов человек. Во всем, что связано с войной – армия, логистика, медицина, ВПК – 5,5 миллионов человек. В стройке занято значительно больше людей, чем во всем, что связано с войной.

За первую половину 24 года в строительстве было расходовано 18,2 миллиона тонн стали. Всей промышленностью – 2,6 миллиона тонн. А военного производства меньше трети от всего промышленного производства.

В прошлом году в Москве было введено 14 станций подземного метро и 70 с лишним станций наземки. Если взять длину линий, в одном 23 году в Москве было введено треть берлинского Убана и половина берлинского Эсбана. Три длины метро Киева.  Если в стране хоть какие-то проблемы с экономикой, начинают такие супер-мега дорогостоящие проекты, если у вас реальные проблемы? Они этих проблем не видят», – добавил Некрасов.

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