21.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

7 102 просмотров

Шок! Озвучены реальные данные потерь ВСУ в Донбассе

ВСУ несут существенные потери в ходе войны в Донбассе. Командование штаба «ООС» систематически скрывает их либо списывает на тех, кто якобы самовольно оставил воинскую часть.

Об этом сообщили в штабе оперативного командования ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«По данным разведки ВС ДНР, с момента передачи полномочий в зоне операции Наеву, оккупационные силы с 30 апреля по 20 мая (за 3 недели) понесли существенные потери – 282 боевика, из них: 43 безвозвратные, 239 санитарные. Потери с начала операции в Донбассе составили 16 727 украинских боевиков, из них безвозвратные – 3 827 боевиков, санитарные – 12 901, вооружение и военная техника – 3 214 единиц», – отметили в штабе.

Отметим, что данные материалы были получены в управлении контрразведки СБУ из документа, в котором обосновывается необходимость снятия Наева с должности как некомпетентного командующего и не способного обеспечить качественное выполнение задач, поставленных верховным главнокомандующим.

«Опубликованное вчера на сайте Луганской ВГА объявление о срочном сборе донорской крови для военнослужащих ВСУ – тому подтверждение. Также, в материалах СБУ указаны данные о 7 493 военнослужащих, самовольно покинувших места несения службы, из которых 2 069 находятся в розыске», – заявили в оперативном командовании.

СБУ утверждает, что командование «ООС» скрывает большую часть погибших и списывает их на самовольно оставивших часть.

Информация на Наева в СБУ передана врио начальника объединенного оперативного штаба ВС Украины генерал-майором Танцурой И.И.