«Шок, позор, весь МИД гудит!» – Кулеба о пойманных на крупной контрабанде подчинённых

05.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские правоохранители задержали дипломатический автобус посольства Украины в Польше, который перевозил валюту, золото, сигареты через украино-польскую границу.

Об этом в ходе брифинга рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позорный, шокирующий случай произошел в начале недели с дипломатическим автобусом, который был задержан украинскими правоохранителями, двигающийся из Украины в Польшу. Это был автобус посольства Украины в Польше….

Я взял инициативу проинформировать общество о зафиксированном факте, вы знаете, что в автобусе везли валюту, золото, сигареты. Это абсолютно шокирующая история для нас, весь МИД гудит, обговаривая этот случай», – заявил Кулеба.

«Оба сотрудника, пребывающих в этом автобусе, они уволены из посольства Украины в Польше. Их работа в посольстве завершена», – добавил министр.

Отметим, что ранее падкий до пиара Кулеба моментально использовал инцидент в своих интересах.

«Убеждён, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход «не выносить сор из избы». Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре», – с пафосом написал глава МИД Украины у себя в «Facebook».