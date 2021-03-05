Подпишись на рассылку
05.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«Шок, позор, весь МИД гудит!» – Кулеба о пойманных на крупной контрабанде подчинённых

Новости Украины

Украинские правоохранители задержали дипломатический автобус посольства Украины в Польше, который перевозил валюту, золото, сигареты через украино-польскую границу.

Об этом в ходе брифинга рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Позорный, шокирующий случай произошел в начале недели с дипломатическим автобусом, который был задержан украинскими правоохранителями, двигающийся из Украины в Польшу. Это был автобус посольства Украины в Польше….

Я взял инициативу проинформировать общество о зафиксированном факте, вы знаете, что в автобусе везли валюту, золото, сигареты. Это абсолютно шокирующая история для нас, весь МИД гудит, обговаривая этот случай», – заявил Кулеба.

«Оба сотрудника, пребывающих в этом автобусе, они уволены из посольства Украины в Польше. Их работа в посольстве завершена»,  – добавил министр.

Отметим, что ранее падкий до пиара Кулеба моментально использовал инцидент в своих интересах.

«Убеждён, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход «не выносить сор из избы». Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре», – с пафосом написал глава МИД Украины у себя в «Facebook».


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть