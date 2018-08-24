Шок! Россия предоставила доказательства того, что украинцы массово едут в Крым

24.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинцы в большом количестве едут отдыхать в Крым.

Об этом в эфире передачи «60 минут» рассказала ведущая Ольга Скабеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«На Украине четыре дня праздника. Он большой, отмечают вовсю в Киеве. Украинцы в день независимости Украины едут в Крым – гигантская очередь. Мы поговорили с огромным количеством людей, они говорят, что едут потому, что «хотят отдохнуть», «выходные», – рассказала ведущая.

Затем она показала знаменитый мост, который Украина якобы заминировала ещё в 2014 году.

«Вот на том знаке, где стоит ограничение в 10 км, уже Украина, а это – центр озера Сиваш. Самое любопытное то, что мост заминирован с украинской стороны. Его по официальным данным заминировали в 2014 году, говоря, что «Когда Россия, аннексировав Крым, пойдёт дальше и начнёт аннексировать оставшуюся часть Украины, а Россия пойдёт не пешком, а поедет на танках, мост будет взорван». Это, кстати, официальное заявление украинских пограничников. Дальше идёт мост-дублёр. Обратите внимание, что он тоже закрыт для прохода с обеих сторон, по нему тоже никто не передвигается. И опять же, он заминирован с той же формулировкой, что «когда российские танки поедут в Херсонскую область». Слава Богу, что ничего подобного не происходит, никто никуда не едет, потому что это нам не надо.

На пункте пропуска – очередь. Почему? Потому что, как я уже говорила, украинцы едут отдыхать в Крым. Они все говорят, что сейчас каникулы, праздники», – рассказала Ольга Скабеева.

Затем она предложила посмотреть кадры, на которых украинцы, пересекающие границу с Крымом, рассказывают о цели своего визита.

Многие из опрошенных рассказали, что в Крыму у них живут родственники, потому на полуостров они ездят довольно часто. Другие едут в Крым только для того, чтобы отдохнуть.

«Едем из Запорожья к тёще в Джанкой, потом хотим пару деньков отдохнуть в Алуште», – рассказал мужчина, на что Ольга Скабеева попросила его прокомментировать тот факт, что украинцы якобы не ездят отдыхать в Крым.

«Украинцы ездят в Крым», – решительно заявил он в ответ.