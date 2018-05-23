23.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Шок в Киеве: «Соседняя Москва просто расцветает»

Киев сегодня – это город, который «устал» по аналогии с развалившимся Шулявским мостом в столице Украины. Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил экс-глава украинского бюро Интерпол, бывший депутат Верховной Рады Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, некогда красивейший город стал походить на ветхого старика, от которого дурно пахнет. При этом, соседняя Москва только расцветает.

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«Когда-то, помните, о мосте говорили, что мост устал. Вот, город колоссально устал, город напоминает такого ветхого старика, от него немного плохо пахнет, и у него трусятся руки. А Киев – красивейший город… Зная, какая Москва вычищенная, вылизанная, потрясающе красивая, светлая и светящаяся, и бедный уставший Киев», – заявил Куликов.