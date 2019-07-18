18.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Галичина, ЕС, Польша, Украина
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Шок-видео: Польский пан бьёт украинского гастарбайтера

В Сети появилось видео, как польский работодатель бьёт и кричит на украинского «заробитчанина», приехавшего на сезонный низкооплачиваемый труд в сфере сельского хозяйства. Инцидент сопровождается нецензурной бранью.

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«Жесть, конечно. И дело не в украинцах. Дело в жутком расслоении общества. Везде. Заметьте, пострадавшие не жаловаться пошли и права отстаивать, а работать дальше. Прав никаких нет. Что в Польше, что в Америке, да и у нас заробитчан не носят на руках. Во Флориде снимал в городе Иммокали. Эдакая помидорная столица штата. Натуральный невольничий рынок в центре городка. Фермер утром приезжает и забирает «рабов» – мексиканцев. Автобусами. Сотни историй о пропаже людей, истязаниях и, конечно, каждый второй жалуется, что не заплатили или заплатили меньше, чем обещали. Издержки капитализма. Суровые издержки», – комментирует телеведущий Евгений Попов.

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