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Украина имеет ограниченное количество спикеров, говорящих о состоянии ВСУ, а чуствительная информация, в отличие от России, тщательно замалчивается.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине ограниченное количество спикеров, а в России этих спикеров, сколько хочешь. Поэтому о состоянии российской армии мы знаем намного лучше, чем о состоянии украинской армии. И это при том, что нам рассказывают, что в России тирания, диктатура и всем рот закрыли, а в Украине свобода», – сказал Кох.

Эта тирада откровенно испугала Киселева.

«Давай в эту тему не уходить», – предложил он.

«Видишь как, тоже цензуру вводишь», – засмеялся Кох.

«Нет, я просто за политкорректность», – попытался оправдаться телеведущий-иноагент.