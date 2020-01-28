Шокирующее видео из Черногории: Толпа националистов избила серба

28.01.2020, Москва, Михаил Рябов

В Подгорице – столице Черногории, где уже месяц проходят митинги в защиту Сербской Православной Церкви, толпа националистически настроенных черногорских футбольных болельщиков напала и избила 20-летнего парня. По данным местных СМИ, одновременно неподалеку происходили и другие стычки – футбольные хулиганы забрасывали оппонентов камнями.

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Видео инцидента, снятое очевидцами, опубликовал у себя в блоге один из организаторов акций в защиту Сербской Церкви Марко Милачич. Он назвал нападавших провокаторами и призвал готовить «серьезный, мудрый и всенародный ответ».

«Давайте будем еще более многочисленными. Еще сильнее. Еще больше. Они обманывают, защищают «оборотней», а мы защищаем Бога и Церковь. У кого больше мотив?» – отметил Милачич.

Он также сообщил о новых случаях давления полиции на сербских активистов, которые продолжают рисовать граффити – триколоры возле оживленных автотрасс в знак протеста против ущемления Сербской Церкви.

Ранее протестующие заявляли, что власти Черногории специально провоцируют беспорядки, чтобы появился повод применить положения так называемого закона о свободе вероисповедания. Одна из статей этого закона гласит, что, если религиозная община устраивает конфликты, она может быть запрещена компетентным судом. Таким образом, спровоцировав больше инцидентов, власть получит повод, чтобы обвинить СПЦ и запретить ее в Черногории.

В Черногории уже месяц проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.