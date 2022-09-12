Шольц боится встречи немецких и русских танков на поле боя – депутат Бундестага

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Новости Украины

Некоторые партии Бундестага активно выступают за поставки Украине немецких танков, но канцлер все еще боится и ждет первого шага от французов и американцев.

Об этом телеканалу «Deutsche Welle» заявила немецкий политик от Свободной демократической партии, депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина уже очень давно это просит. Тема не нова. Мы как свободные демократы уже очень давно требовали отправить туда танки. Канцлер был у нас на заседании комитета. Он ответил на наши вопросы. Он сказал, что готов к отправке танков только в том случае, если американцы начнут поставлять свой танк «Абрамс» или французы их аналог «Леклерк». Мы же, либералы, заявили, что будет лучше, если мы после консультаций с нашими партнёрами, сделаем первый шаг и не будем ждать, пока кто-то другой сделает это», – заявила Штрак-Циммерман.

Политик сделала предположение, почему канцлер ведёт себя так «сдержанно».

«Возможно, здесь играет роль тема танков как символа войны. Что, если немецкий боевой танк будет стоять напротив российского боевого танка? Очевидно, канцлер хочет избежать таких картинок. Но знаете что, в Украине ежедневно гибнут тысячи людей и там ждут того, что и наши танки пойдут в бой. Важно, что в них не будет немецких солдат. Этими танками будут управлять украинские военные. Об этом надо регулярно напоминать», – сказала депутат.