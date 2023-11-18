Шольц считает, что Израиль имеет право убить палестинских детей

Турция и Германия с диаметрально противоположными взглядами на события на Ближнем Востоке готовы к диалогу, однако свои позиции ни одна из сторон менять не собирается.

Так можно расценивать тональность прошедшей в Берлине пресс-конференции президента Турции Реджепа Эрдогана и канцлера Германии Олафа Шольца, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В октябре ХАМАС напал на Израиль варварским способом. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает этот теракт ХАМАСа. Мы поговорим о том, как предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе, потому что мы разделяем обеспокоенность по поводу пожара на Ближнем Востоке. Наша солидарность с Израилем не вызывает сомнений. Израиль имеет закреплённое в международном праве право защищать себя. Право Израиля на существование является для нас непреложным. В нашей стране нет места антисемитизму», – заявил Шольц.

Он обратился к Эрдогану.

«Господин президент, то, что у нас иногда очень разные взгляды на нынешний конфликт, ни для кого не секрет, именно поэтому наши разговоры важны. Особенно в трудный момент нам нужен прямой разговор друг с другом», – призвал немецкий канцлер.

В ответ Эрдоган заметил, что все считают октябрьские события началом конфликта, но не вникают в его суть.

«Мы говорим о 13 тысячах – дети, женщины, старики, которые были убиты. Рядом с этим почти не осталось ни одного пункта, который можно было бы назвать Газой, всё было стёрто с лица земли. И все с утра до вечера говорят о ХАМАСе, об оружии и о силе ХАМАСа. Можно ли это вообще сравнить с тем, что есть у Израиля. Есть ли у Израиля ядерное оружие? Да. Но Израиль не скажет «да», потому что они необязательно говорят правду. И всегда говорят о предоставлении финансовой поддержки Израилю. ХАМАСу тоже будет предоставлена такая поддержка? Конечно, нет. Палестина. Поддержка, которую Палестина должна была бы получить, тоже не будет предоставлена. И в этом бедственном положении, возможно, будут разбомблены следующие храмы, молитвенные дома, церкви будут разбомблены, а вместе с ними и больницы. Хотя и без этого бомбардировки больниц, убийства детей. Этого нет в Торе. Ты не можешь этого сделать. Даже во всеобщей декларации прав человека, даже в этом контексте ты не можешь этого делать», – высказался Эрдоган.

Он добавил, что поддерживает инициативу о возвращении заложников, однако указал на то, что никому не интересно, что Израиль удерживает в несколько раз больше палестинцев.

«Большое количество захваченных палестинцев в Израиле. Мы тоже должны это увидеть. Если бы мы этого не увидели, это было бы несправедливо. И мы всем готовы помочь», – подчеркнул турецкий лидер.

Во время вопросов СМИ Шольцу одна из журналисток сказала, что Израиль каждые 10 минут убивает ребёнка в Газе, и это позорно, поэтому в Турции думают, что Израиль должен быть привлечён к ответственности на международном правовом уровне.

«Я уже сказал: Израиль имеет право на самооборону. Это было ужасное, жестокое нападение ХАМАС на детей, на пожилых людей, на сторонников мира, на тех, кто стремится к примирению Израиля и гражданами в Газе, например, на гуляющих подростков. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы и дальше существовала опасность ракетного обстрела Израиля. И это то, что составляет право на самооборону», – повторил свою позицию Шольц.

Однако он высказался и о гражданском населении Газы.

«Для нас важно, чтобы мы работали над тем, что сейчас необходимо. Это касается гуманитарной помощи, которая должна прибыть в Газу. Мы сделали это очень рано, мы убедились, что это может быть успешным, и мы продолжаем это делать. Германия находится на переднем крае такой гуманитарной помощи. Потому что гражданское население Газы также является заложником ХАМАСа. Мы также привержены тому, чтобы была возможность, чтобы всё было сделано для безоговорочного освобождения заложников, захваченных ХАМАСом. Мы говорим об этом многим, кто имеет влияние, правительству Турции, так же, как, например, правительство Катара – на президента Египта. Потому что должно быть совместное влияние, чтобы добиться освобождения», – объяснил свою позицию немецкий канцлер.