Шольц до смерти боится передать ракеты TAURUS Украине – депутат Бундестага

Любовь Смирнова.  
18.07.2024 21:55
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Канцлер Германии Олаф Шольц намеренно отодвигает решения по ракетам «Taurus» для Украины, чтобы не войти в историю, как человек, спровоцировавший военный конфликт Германии и России.

Об этом в видеоблоге «ForPost» заявил депутат Бундестага от АДГ Евгений Шмидт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Канцлер Германии Олаф Шольц намеренно отодвигает решения по ракетам «Taurus» для Украины, чтобы не...

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«Ракета «Taurus» является настолько сложной системой, что обучить украинских специалистов в течение полугода или какого-то срока – практически невозможно. И чтобы использовать эту ракету, должны быть привлечены как немецкие военные, так и специалисты оборонных предприятий. Это не какой-нибудь автомат Калашникова, где обучил новобранца стрелять, отдал и он уже пользуется им. Использование этих ракет связано с огромной предварительной работой, которая осуществляется, как правило здесь, на территории Германии», – отметил депутат.

Он добавил, что использование «Taurus» неизбежно будет рассматриваться российской стороной как акт агрессии со стороны Германии.

При этом у Шольца нет особого доверия к партнёрам по блоку НАТО, что в случае витка конфронтации Германию не оставят один на один с российской стороной в качестве прямого военного противника, и такие опасения не безосновательны.

«Конечно, не следует себе рисовать какие-то иллюзии, что Шольц является политиком, который в полной мере независим, и ведёт политику в интересах страны. Просто он пытается выторговать для Германии или для себя какое-то время, чтобы не быть канцлером, который должен в итоге напрямую участвовать в конфликте с Россией.

Поэтому он всячески некие решения отодвигает, и те анонсированные решения о поставках американских ракет средней дальности заявлены на 2026 год, а это значит будут уже выборы в Бундестаг. И, скорее всего, Шольца уже не будет в кресле канцлера. Как у нас принято, что за пределами срока данное правительство не интересует совершенно ничего, и можно принимать любые чудаковатые решения – следующий канцлер пускай их разгребает», – заключил Шмидт.

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