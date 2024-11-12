Шольц готов к переговорам с Путиным, но боится делать это в одиночку – ARD

Канцлер Германии Олаф Шольц готов провести переговоры по вопросу Украины с президентом России Владимиром Путиным при участии Киева и других сторон. Как сообщает Deutsche Welle, такое заявление он сделал в передаче Caren Miosga на немецком телеканале ARD.

«Да, я собираюсь поговорить с российским президентом, когда для этого наступит подходящее время. Но я — ответственный политик, я не стану делать этого в одиночку», — сказал Шольц, отметив, что намерен возобновить переговоры «в скором времени».

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По его словам, перед началом диалога с Путиным будет установлен ряд контактов и проведены переговоры с другими сторонами, в том числе и с Украиной.

«Украина смогла положиться на нас, и ей не нужно было бы опасаться, что ее оставят одну, а также — что одновременно с этим будет делаться все для того, чтобы не допустить эскалации этой войны. И, конечно же, нужно посмотреть, есть ли способ выяснить, должна ли эта война продолжаться бесконечно или можно найти пути к ее прекращению», — подчеркнул немецкий канцлер.

Напомним, что последний разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года, тогда Шольц призывал Путина вывести войска с территории Украины и перейти к поиску дипломатического решения конфликта.

Скандальным моментом интервью Шольца каналу ARD стали подробности увольнения бывшего коалиционного партнера по распавшемуся “Светофору” – экс-министра финансов и лидера либеральной Свободной демократической партии Кристиана Линднера. Одной из причин отставки министра и моследующего распала коалиции стало то, что Линднер, оказывается, хотел направить на помощь Украине деньги, предназначенные для выплаты немцам пенсий.

«Не так много стран, которые могут позволить себе направить более 12 млрд евро в поддержку другой страны, которая находится в состоянии войны, сказав при этом: «Мы сделаем это за счет бюджета». Мы несколько раз пробовали так. Но сейчас достигли пункта, когда, согласно планам бывшего министра финансов, речь зашла о финансировании за счет сокращения пенсий, за счет изъятия денег у местных сообществ, за счет средств, которых не хватает для модернизации нашей страны. Среди предложений было немного изменить формулу начисления пенсий, что, в конце концов, всегда означает сокращение пенсий. Должны ли граждане и гражданки, пенсионерки и пенсионеры это оплачивать? Ответ – нет», – заявил Шольц.

Штатный обозреватель Bild Юлиан Репке интерпретировал эти слова Шольца таким образом, будто канцлер Германии «начал настраивать немецких пенсионеров против военной помощи Украине».