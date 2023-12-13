Шольц готовится объявить Чрезвычайную ситуацию в Германии на случай прорыва фронта русскими войсками

Константин Серпилин.  
13.12.2023 21:41
  (Мск) , Берлин
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина


В то время, как Россия полным ходом наращивает свой военный потенциал, западные союзники Украины погрязли в противоречиях вокруг предоставления Киеву финансовой и военной помощи.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время, как Россия полным ходом наращивает свой военный потенциал, западные союзники Украины...

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«Россия уже полностью поставила свою экономику на службу этой войне. Российское производство оружия идёт полным ходом, российское руководство созвало сотни тысяч новых рекрутов. Наблюдатели и солдаты называют то, что происходит на некоторых участках фронта, мясорубкой. Всё это говорит о том, что Путин по-прежнему полон решимости поставить Украину на колени военным путём, и обосновывает это тем, что международная поддержка Украины ослабевает.

Опасность того, что этот расчёт может сбыться, нельзя сбрасывать со счетов, к сожалению. В США президент Байден борется за предоставление новых финансовых ресурсов для поддержки Украины, решения пока не предвидится. Хотя в ЕС почти все государства-члены согласны с тем, что мы должны продолжать стабилизировать бюджет Украины в ближайшие годы на общую сумму 50 млрд. евро, но в том, как это сделать, пока нет согласия. Венгрия, в частности, ещё не дала согласие», – заявил Шольц.

Он утверждает, что сейчас на Украине решается вопрос безопасности Германии и Европы в целом.

«Учитывая только что описанные риски, учитывая ожидаемую затяжную войну, поддержка Украины так же очень важна для Германии. Нападение России на Украину – это не просто война где-либо в мире, это вопрос того, выполнит ли Путин свои империалистические планы, которых он по-прежнему придерживается совершенно открыто.

Это вопрос того, будут ли границы в Европе безопасны в будущем, или захват земель и оккупация снова станут европейской нормой. Этот вопрос является фундаментальным для безопасности Европы и безопасности Германии, он решается на Украине», – вещала ливерная колбаса.

По его словам, немецким правительством была утверждена сумма помощи Украине, а также учтён порядок действий и чрезвычайных мер в случае, если «ситуация усугубится».

«Федеральный министр экономики, федеральный министр финансов и я сегодня вечером согласовали положения по федеральному бюджету на 2024. Одним из элементов этих предложений является обеспечение нашей поддержки Украины, как и планировалось, на столько времени, сколько необходимо. Включая 8 млрд. евро на поставки оружия, финансовую помощь украинскому бюджету напрямую или через ЕС, и более 6 млрд. евро на поддержку украинских беженцев здесь, в Германии.

Если ситуация усугубится, например, из-за ухудшения ситуации на фронте, из-за того, что другие сторонники сократят свою помощь Украине, из-за того, что угроза Германии и Европе продолжает расти, то нам придётся отреагировать на это.

Сегодня никто не знает, произойдёт ли это. Учитывая такое развитие событий и будучи готовыми к этому, мы уже договорились предложить Бундестагу решение о превышении полномочий в такой ситуации. А также статью 115 основного закона, которая допускает это в чрезвычайной ситуации», – заявил Шольц.

Отметим, что недавно конституционный суд Германии запретил использовать правительству Шольца резервные 60 млрд евро. Однако объявление особой ситуации позволит обойти это решение.

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