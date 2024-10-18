Шольц и дальше намерен поддерживать Украину на «полшишечки»: так, чтобы не сильно злить Россию

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The New York Times констатирует давно всем очевидное: рейтинги немецкого канцлера Олафа Шольца упали до рекордного минимума из-за поддержки им Украины.

Как отмечается в публикации, Шольц преодолел колебания Германии после Второй мировой войны по вопросам глобальной безопасности и сделал свое правительство одним из крупнейших финансовых спонсоров военных усилий Украины.

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«Но эта поддержка дорого обошлась: война ударила по автомобильному и производственному секторам Германии и пошатнула рейтинги одобрения Шольца», – говорится в материале.

Несмотря на это вчера Кабмин ФРГ обнародовал решение, согласно которому Германия поставит Украине управляемые ракеты AIM-9L, 4 тысячи ударных и более 300 разведывательных БПЛА.

В обновленный перечень передаваемого Киеву оружия вошли две системы противовоздушной обороны (ПВО), восемь танков Leopard, 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder. В процессе подготовки поставка управляемых ракет AIM-9L, а также нескольких тысяч беспилотников. Согласно перечню военной помощи ВСУ, опубликованному на сайте правительства ФРГ, пакет также включает в себя управляемые ракеты Sea Sparrow, шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, боеприпасы для танков Leopard 1, Leopard 2 и БМП Marder, ракеты для IRIS-T SLM, четыре бронемашины MRAP, 24 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 30 разведывательных беспилотников Vector, множество единиц стрелкового оружия и другое вооружение.

Также в статусе «в процессе подготовки» находятся управляемые ракеты AIM-9L, 4 тыс. ударных беспилотников и 361 разведывательный БПЛА Songbird, две радиолокационные станции TRML-4D, 42 тыс. снарядов калибра 40 мм и зимняя одежда.

Несколькими днями ранее, 11 октября, Шольц сообщил о предоставлении пакета военной помощи Украине на €600 млн. Он заявил, что приоритетом для его страны остается поддержка украинской системы противовоздушной обороны. По его словам, в пакет помощи вошла пятая система IRIS-T SLM, боевые машины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки, артиллерийские боеприпасы и дроны. Наблюдатели считают, что неожиданная вспышка щедрости стала неформальным ответом нервничающего Шольца на свежую публикацию агентства Bloomberg от 27 сентября, в которой утверждалось, что в 2025 году поставки немецкого оружия Киеву могут прекратиться. В числе причин называлось то, что некоторые союзники Украины сталкиваются с проблемами в обеспечении необходимого финансирования.

Шольц заверил, что Германия и дальше останется крупнейшим после США поставщиком оружия Украине, однако не будет передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, поскольку не считает такие поставки правильными и «несет полную ответственность» за то, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну между Россией и НАТО.

Кроме того, как пишет Bild, Шольц по тем же причинам отверг ключевые пункты «плана победы» Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны.

Выступая в Брюсселе, канцлер Германии заявил, что будет блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО. Он сослался на недавний саммит в Вашингтоне, где консенсус по этому вопросу не был достигнут.

«В резолюции подчёркивалось, что приглашение в НАТО может состояться только после того, как на это дадут согласие все союзники и будут выполнены все условия приёма. К таким условиям относятся реформы в области демократии, экономики и сферы безопасности», – напоминает Bild.