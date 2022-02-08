Шольц и Макрон ничего не решают – фаберже Зеленского в руках у Байдена

08.02.2022  13:17 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Новости Украины

Никакие заявления не заставят руководство Украины выполнять «Минские соглашения», даже если этого потребуют лидеры Евросоюза.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя итоги вчерашних переговоров лидеров России и Франции.

Никакие заявления не заставят руководство Украины выполнять «Минские соглашения», даже если этого потребуют лидеры...

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«Судя по последним наблюдениям, которые я вижу, за этим не последует ровным счетом ничего. Будет очередная цепь переговоров, сюда еще должен явиться канцлер ФРГ, поэтому все дружно будут уговаривать нас принять некую реальность и обещать полное соучастие к нашим проблемам, но не будут делать ровным счетом ничего.

Мы – то же самое. Поэтому я настроен ко всей этой ситуации крайне пессимистично.

Тезисы о необходимости выполнения «Минска» озвучиваются каждый раз на всех уровнях нами, даже где-то иногда что-то похожее заявляют и немцы, и Макрон, но Зеленскому глубоко плевать, потому что его контролируют американцы, а они от него не требуют по «Минску» ровным счетом ничего», – заявил Шурыгин.

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