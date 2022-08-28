«Шольц и Макрон ждут – не дождутся повода» – Карасев об опасности перемирия

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Новости Украины

Если Украина пойдет на переговоры с Россией, в Европе выдохнут с облегчением, поскольку можно, наконец, прекратить бессмысленную поддержку Киева и начать заниматься своими проблемами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сейчас перемирие будет длительное, Запад потом не будет так помогать. Он просто успокоится, займется собой. Все. У него пропадёт драйв вот этой помощи – а можно сейчас Россию победить или как-то ее приструнить, ограничить или ослабить, и так далее. Он уйдет в свои проблемы. В Америке то же самое. Придет Трамп, например, или какой-нибудь «трампист». Тоже может поменяться. И мы тогда остаемся с чем? Фактически со слабыми гарантиями безопасности, с территориальной проблемой и со страной, которая находится в состоянии «ни войны – ни мира», или как?» – говорил Карасев.

Он отметил, что, если Украина не будет иметь успехов на поле боя, европейские лидеры будут принуждать Киев к подписанию мирного договора

«Если не будет успехов на поле боя у нас, тогда какие-нибудь Макроны и Шольцы скажут: «Мы для того, чтобы как-то не проиграть по полной, или не допускать кризис в Европе, должны дипломатическим путем решить украинскую проблему. Заканчивайте войну, берите перемирие и так далее, берите перемирие или еще как-нибудь». Или, если мы побеждаем, то это решается за счет русского вопроса. Это демилитаризация России, потому что она уже не будет сильной, либо ее выдавливают в северную Евразию, и она снимает все свои военные притязания, стратегические амбиции, великодержавный статус и так далее. Это мягкий вариант. А более жесткий вариант, который обсуждается – это денуклеаризация, то есть разоружение ядерное и раздел России на ряд формирований, учитывая сложность ее федеративного построения», – добавил политолог.