Шольц исключил поставки «Таурус» Украине. В бундестаге потребовали поклясться

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки Украине дальнобойных систем «Таурус», поскольку не может допустить, чтобы немцы принимали участие в наведении на цели, находящиеся на территории РФ.

О своём решении он объявил, выступая перед бундестагом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Произнося вступительную речь, Шольц подчеркнул, что Германия больше всех из стран Европы выделила помощи Украине, а также выделяет оружие, боеприпасы и ПВО.

«Осторожность – это не слабость, это то, на что граждане этой страны имеют право. Для меня нет вопроса, что мы можем поставить дальнобойное оружие, которое может управляться только если в нём участвуют немецкие солдаты, даже если им не нужно приезжать на Украину. Это граница, которую я как канцлер не хочу перешагивать», – сказал Шольц.

В ходе вопросов от депутатов партиец ХДС/ХСС Йохан Вадефуль потребовал от канцлера дать «настоящее объяснение» объяснение своего решения – потеря контроля применения данного оружия или то, что немецкие солдаты не могут помогать Украине даже в Германии. Дескать, если так, то как рассматривать обучение украинских солдат в Германии.

«Это дальнобойное оружие, оно может поражать цели до 500 километров, и невозможно оперировать этим оружием без участия немецких солдат, неважно, происходит выбор цели на Украине или в Германии. Абсолютно смешно, что обучение солдат в Германии вы кидаете в один котёл. Немцы не должны участвовать в выборе цели. Я как канцлер должен предотвратить, что Германия будет участвовать в этой войне. Точно так же это видят наши партнёры в Европе и по НАТО», – ответил Шольц.

Вадефуль ещё два раза пытался штурмовать канцлера, возмущаясь, что тот не доверяет украинцам или считает, что они не справятся без немцев, на что Шольц рассыпался заверениями о безграничном доверии, однако добавил, что в данном случае речь идёт о безопасности ФРГ, поэтому здесь осторожность первостепенна.

Следующим с вопросом выступил депутат фракции АдГ Рюдигер Лукассен, который напомнил, что Шольц уже два года проводит «красные линии», связанные с поставками вооружений Украине и сам же их нарушает.

«Вы говорили, что это «красная линия», и сейчас вы сказали, что вы не должны быть связаны с целями, которые достигнет это оружие. И АдГ вас в этом поддерживает! Можете ли вы нам и немцам здесь сегодня пообещать, что вы будете придерживаться своего «нет», относительно поставки ракет «Таурус»?» – спросил Лукассен.

Шольц сразу же поспешил заявить, что в поддержке АдГ он не нуждается.

«Все решения мы должны принимать осторожно, но мы всё равно были теми, кто многое поставлял в первую очередь. Мы были первыми, кто поставили системы «Марс», мы были первые по боевым бронетранспортерам, но не в одиночку, а совместно с нашими американскими партнёрами – для меня это центральный критерий. Мы поставили очень много систем ПВО «Айрис Ти» и поставляли «Пэтриот». Но позиция относительно конкретно этой системы остаётся прежней, и она абсолютно ясна», – уклончиво объяснил канцлер.

Депутат в ответ заметил:

«Когда-нибудь, господин канцлер, вам понадобится поддержка АдГ».