Шольц хочет реформировать ЕС и принять в него Украину, Молдову и Грузию

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Новости Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц изложил свое видение нового Европейского союза, призвав к гораздо большему единству европейских государств против России.

Об сообщает агентство dpa.

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«Наша Европа объединена миром и свободой, она открыта для всех европейских народов, разделяющих наши ценности», – заявил Шольц, призвав к более стратегическому подходу к расширению ЕС с учетом геополитических реалий.

«Украина, Республика Молдова, а затем и Грузия, и, конечно, страны Западных Балкан, они принадлежат нам, они являются частью свободной и демократической Европы. Их членство в ЕС отвечает нашим интересам», – уверяет канцлер.

Глава правительства ФРГ также призвал к институциональным реформам, чтобы ЕС стал ключевым игроком в международной политике, способным принимать прагматические решения и быстрые действия.

“Европейский союз, состоящий из 30 или 36 членов, будет отличаться от сегодняшнего союза”, – сказал он.

Вместо нынешнего принципа единодушной поддержки Шольц предложил голосование простым большинством голосов по разным вопросам политики. Он сказал, что реформирование процедур принятия решений предотвратит блокирование вето одной страны, как это имеет место сейчас, когда, например, Венгрия проявляет свое несогласие с отдельными аспектами украинской линии ЕС.

«Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию по большинству в разных областях, таких как общая внешняя политика и налоговая политика, зная, что это также будет иметь последствия для Германии», – сказал Шольц.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал принять в Европейский Союз Украину, Молдову и Грузию.