Шольц хочет защититься от России «Железным куполом»

07.07.2022  09:30 (Мск), Берлин
Никита Еременко.  
Просмотров: 651
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Израиль, Политика


Канцлер Германии Олаф Шольц рассматривает возможность приобретения израильского «Железного купола» для Германии на фоне войны на Украине, которая идет в 1500 километрах от границ ФРГ.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Канцлер Германии Олаф Шольц рассматривает возможность приобретения израильского «Железного купола» для Германии на фоне...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Шольц утвердил специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для германских вооруженных сил, предназначенный для защиты страны. Недостаток для Германии состоит в том, как отмечает Bild, что «Железный купол» разработан для сценария атаки с расстояния примерно 70 километров. В этом случае нападающий уже будет в стране.

 

Однако есть аналогичная альтернативная система Arrow 3 («Стрела 3»), которая может сбить даже российские ядерные ракеты. Это гиперзвуковая ракета стоимостью в 1 миллион долларов, которую финансируют, разрабатывают и производят Израиль и Соединенные Штаты. По словам производителя, Arrow 3 может перехватить ядерную ракету на расстоянии до 2000 километров — даже за пределами атмосферы в космосе.

Напомним, Германия заявила о приобретении системы ПВО для защиты от возможного российского нападения еще в конце марта 2022 года.

Тогда правительство страны находилось на «предварительной стадии обсуждения», стоит ли покупать израильский «Железный купол». Как заявил бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрозе, защитный щит для всей Германии вряд ли возможен.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть