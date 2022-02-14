Шольц не сдержался в ответ на призывы Зеленского торпедировать «Северный поток-2»
Канцлер Германии Олаф Шольц не смог скрыть ироничную улыбку, когда президент Украины Владимир Зеленский закатил дежурную истерику об экономических опасностях, исходящих от запуска газопровода «Северный поток-2»
Это произошло во время совместного брифинга в Киеве украинского президента и немецкого канцлера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы детально обговорили риски по безопасности, связанные с «Северным потоком-2», и здесь у нас есть некоторые расхождения в оценке», – признал Зеленский.
Во время этих слов канцлер Шольц с ироничной улыбкой посмотрел на украинского президента.
«Наша позиция неизменна, мы рассматриваем «Северный поток-2» исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и для региона, – продолжал президент Украины. – Мы чётко понимаем, что это геополитическое оружие. Именно поэтому Украина нуждается в энергетических гарантиях и гарантиях по безопасности».
Я предложил начать конкретный стратегический диалог в энергетической сфере, в рамках которого будут выражены энергетические гарантии и действенная поддержка нашего государства в энергетической сфере. Важно, чтобы Германия стала гарантом транзита газа через территорию Украины. Пан канцлер подтвердил намерения Германии наполнить конкретикой и финансовой поддержкой инициативы «зелёной» трансформации обновлённых источников энергии в Украине», – сообщил Зеленский и намекнул на необходимость превентивных санкций в отношении России.
В свою очередь канцлер Шольц пообещал дать Украине денег, однако о «Северном потоке-2» не обмолвился ни словом. Он пообещал почтить «мужчин и женщин майдана, которые положили свои жизни» на памятнике «небесной сотни».
«Германия поддерживает Украину словом и делом. Ни одна страна в мире не поддерживала Украину за последние 8 лет так сильно финансово. Таким образом, мы сделали украинскую экономику более рефренной и независимой от внешнего влияния. И я могу вас уверить в том, что мы будем продолжать эту поддержку.
Поэтому я рад, что можно сегодня огласить быструю выплату 150 миллионов евро из текущего несвязанного финансового кредита и могу огласить новый несвязанный финансовый кредит», – сказал Шольц.
Спасибо!
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