Шольц не сдержался в ответ на призывы Зеленского торпедировать «Северный поток-2»

14.02.2022  18:53 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Газ, Германия, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц не смог скрыть ироничную улыбку, когда президент Украины Владимир Зеленский закатил дежурную истерику об экономических опасностях, исходящих от запуска газопровода «Северный поток-2»

Это произошло во время совместного брифинга в Киеве украинского президента и немецкого канцлера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Канцлер Германии Олаф Шольц не смог скрыть ироничную улыбку, когда президент Украины Владимир Зеленский...

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«Мы детально обговорили риски по безопасности, связанные с «Северным потоком-2», и здесь у нас есть некоторые расхождения в оценке», – признал Зеленский.

Во время этих слов канцлер Шольц с ироничной улыбкой посмотрел на украинского президента.

«Наша позиция неизменна, мы рассматриваем «Северный поток-2» исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и для региона, – продолжал президент Украины. – Мы чётко понимаем, что это геополитическое оружие. Именно поэтому Украина нуждается в энергетических гарантиях и гарантиях по безопасности».

Я предложил начать конкретный стратегический диалог в энергетической сфере, в рамках которого будут выражены энергетические гарантии и действенная поддержка нашего государства в энергетической сфере. Важно, чтобы Германия стала гарантом транзита газа через территорию Украины. Пан канцлер подтвердил намерения Германии наполнить конкретикой и финансовой поддержкой инициативы «зелёной» трансформации обновлённых источников энергии в Украине», – сообщил Зеленский и намекнул на необходимость превентивных санкций в отношении России.

В свою очередь канцлер Шольц пообещал дать Украине денег, однако о «Северном потоке-2» не обмолвился ни словом. Он пообещал почтить «мужчин и женщин майдана, которые положили свои жизни» на памятнике «небесной сотни».

«Германия поддерживает Украину словом и делом. Ни одна страна в мире не поддерживала Украину за последние 8 лет так сильно финансово. Таким образом, мы сделали украинскую экономику более рефренной и независимой от внешнего влияния. И я могу вас уверить в том, что мы будем продолжать эту поддержку.

Поэтому я рад, что можно сегодня огласить быструю выплату 150 миллионов евро из текущего несвязанного финансового кредита и могу огласить новый несвязанный финансовый кредит», – сказал Шольц.



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