Шольц огорчил украинцев: восстанавливать страну из руин будут несколько поколений

23.06.2022  08:51 (Мск), Берлин
Никита Еременко.  
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Восстановление Украины требует огромных финансовых усилий, это может стать делом нескольких поколений.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед немецким правительством, сообщает BBC.

Восстановление Украины требует огромных финансовых усилий, это может стать делом нескольких поколений. Об этом...

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«Украина нуждается в плане Маршала для восстановления», – отметил канцлер, добавив, что пригласил Зеленского на саммит Большой Семерки, чтобы обсудить детали этого плана.

Во время визита в разрушенный войной Ирпень на прошлой неделе Шольц сказал, что местный уровень разорения напомнил ему Германию после Второй мировой войны.

Как сообщает Deutschlandfunk, Шольц скептически смотрит на возможность результативных переговоров РФ и Украины, потому что Владимир Путин «до сих пор верит в мир под диктовку».

 

По мнению немецкого канцлера, что переговоры остаются далекой перспективой. Однако, по его словам, Германия возьмет на себя ответственность и расширит присутствие в Балтийском регионе, чтобы “защищать каждый квадратный метр территории Альянса”.

Также Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие, которое Берлин пообещал предоставить Украине прибудет вовремя. Шольц добавил, что для этого Украине будет предоставлен приоритет в очереди поставок оружия.

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