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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о намерении предоставить в 2024 году рекордные для Германии объемы помощи ВСУ на продолжение войны с Россией в размере 7 миллиардов евро.

Такое обещание Шольц обнародовал после телефонного разговора с Джо Байденом, президентом США, где власти не могут утвердить пакет помощи Украине, а потому стремятся перенести расходы на поддержку Киева на европейцев.

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Первоначально планировалось выделить Украине в текущем году меньшую сумму — 4 млрд евро, теперь же военные расходы Германии вырастут до 2,1% ВВП – таким образом будет выполнено требование НАТО.

«Значительное увеличение военной помощи Германии Украине демонстрирует сдвиг во внешней политике страны. Во-вторых, координация с США указывает на сильный трансатлантический альянс в ответ на кризис в Украине. Наконец, это решение может также отражать более широкую геополитическую стратегию стран НАТО по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией», – пишет издание Dagens.

Тем временем, сегодня в Бундестаге обсуждается запланированные сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.

«В прошлом году правительство Германии поддержало своих фермеров на 2.4 млрд евро. То есть киевские террористы Шольцу почти в 3 раза важнее и ближе, чем собственные сельхозпроизводители», – считает политолог Алексей Ярошенко.

«Классический куколд, это не категория фильмов для взрослых, это премьер-министр Германии и ливерная колбаса ( по меткому выражению министра иностранных дел Украины) Олаф Шольц. С другой стороны, нищая и потерявшая промышленный потенциал Германия, это не так и плохо, Байден и Зеленский прекрасно справляются с программой демилитаризации и деиндустриализации европейского экономического гегемона», – считает военкор Герман Куликовский.

Ранее западная пресса настаивала, что именно некая диверсионная группа с Украины осуществляла подрыв газопроводов «Северный поток», который строила Россия совместно с Германией.