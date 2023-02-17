Шольц пообещал для ВСУ нечто большее, чем авиация

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время Мюнхенской конференции по безопасности не стал отрицать, что диалог с США о предоставлении Украине истребителей имеет место.

Вместе с тем, он дал понять, что такие поставки далеко не предел, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Танки. Сначала нет-нет-нет – да. А как насчёт самолётов-истребителей, так же будет нет-нет, потом да? Вы же скоро едете на встречу с Байденом, что вы ему скажете?», – спросила модератор конференции.

«Мы с Байденом друзья, мы ведём общественные дебаты, но мы и очень многое обсуждаем, и, может быть, не обо всём говорим. И мы, может быть, сделаем больше того, о чём говорим. Вы у меня спросили: вы хотели направить боевые танки, а сейчас должны убедить других, но задайте мне другие вопросы, которые ещё не попали на повестку дня», – отмахнулся Шольц.

Однако он намекнул, что танки – далеко не единственная из обсуждаемых тем на данном направлении.

«Я думаю, нам, кроме танков, ещё многое придётся сделать для того, чтобы обеспечить вооружения на поле сражений. Мы уже сделали много, и будем много делать», – проболтался немецкий канцлер.