Шольц пояснил, почему нацеленные на Россию американские ракеты помогают делу мира

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ФРГ принимает решения о поставках оружия Украине, исходя из стремления избежать войны между НАТО и Россией. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олф Шольц на своей традиционной летней пресс-конференции в Берлине, трансляцию которой вел государственный канал Phoenix.

Он также высказался в защиту решения разместить нацеленные на Россию американские ракеты дальнего действия в Германии. Что удивительно, канцлер не видит противоречия между первой и второй заявленной им позициями.

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«Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это необходимо, и в то же время все наши решения взвешены, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО»,, – сказал Шольц.

Исходя из этого, – продолжил Шольц свою мысль, – Германия «четко указывает», какие типы оружия она может передавать Украине, а какие нет. Шольц также повторил свой давний тезис, что он разрешил Киеву использовать предоставленное оружие на территории РФ, но лишь в районах, граничащих с Харьковской областью.

«Было необходимо что-то решить с Харьковом, чтобы Россия не могла использовать границу как защитный щит для массивных ударов по этому крупному городу» – сказал Шольц.

В то же время, защищая решение о размещении в ФРГ американских дальнобойных ракет, Шольц утверждает, что «это заложено в национальной стратегии по безопасности Германии и служит тому, чтобы предотвратить войну».

«Нам также нужны варианты сдерживания с использованием того, что у нас уже есть сегодня, например крылатых ракет, а также обычных вооружений большой дальности», — сказал он.

На вопрос о том, что должна сделать Москва, чтобы остановить развертывание американских дальнобойных ракет, он ответил: «Россия должна прекратить войну в Украине».

О планах по размещению американских ракет на территории Германии с 2026 года Берлин и Вашингтон объявили на саммите НАТО в июне. Речь идет о крылатых ракетах Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковых ракетах. Соглашение между странами предполагает, что развертывание ракет будет иметь «эпизодический» характер.

Ракеты, которые собираются разместить стороны, потенциально способны достать до России, отмечает издание Tagesschau. На данный момент информации о точном количестве размещаемого оружия нет.

Если верить главе Минобороны ФРГ Борису Писториусу, место размещения крылатых ракет и гиперзвуковых вооружений в Германии с 2026 года пока также не выбрано.

Зато со слов Писториуса известно, что решение разместить ракеты стало немецким ответом на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

Также Шольц в очередной раз подтвердил свой отказ передать Украине дальнобойные системы TAURUS, несмотря на запросы Киева. «евозможно поставлять вооружение очень большой дальности и не думать о том, как его контролировать. А контроль возможен только при участии немецких солдат, что абсолютно исключено», – утверждает он.

Шольц обосновывает отказ от передачи Украине ракет TAURUS уже известными опасениями, что Германия окажется втянутой в войну на Украине.

В области внутренней политики Шольц обьявил о своем намерении остаться федеральным канцлером на новый срок – после предстоящих в стране парламентских выборов, дата которых должна быть определена не позднее 26 октября 2025 года.

По словам Шольца, Социал-демократическая партия Германии, сопредседателем которой он является, намерена выиграть выборы в будущем году.

«И я как действующий канцлер буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером», — заявил Шольц.