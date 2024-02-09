Шольц прилетел в США – агитировать за помощь бандеровцам

Михаил Рябов.  
09.02.2024 12:12
  (Мск) , Москва
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Война, Германия, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл с краткосрочным визитом в США. Одна из целей – убедить парламентариев проголосовать за выделение денег для Украины на продолжение войны с Россией, сообщают германские СМИ.

Шольц уже провел ужин с конгрессменами, а также запланирована часовая встреча с Джо Байденом.  «Мы должны сделать все возможное, чтобы помешать России победить», – заявил немецкий канцлер накануне отъезда в США.

Немецкий канцлер Олаф Шольц прибыл с краткосрочным визитом в США. Одна из целей –...

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Тем временем британский консервативный журнал Spectator описывает трудное положение ВСУ.

«Во время Второй мировой войны средний возраст солдата, участвовавшего в боевых действиях, составлял 26 лет. На Фолклендских островах он составлял 23 года. Для украинских солдат это 43 года. До сих пор войну в Украине вели в основном отцы, чтобы их сыновья и дочери могли восстановить страну, когда боевые действия закончатся. Но сопротивление России обошлось так дорого и продолжалось так долго, что украинская армия истощена…

По словам Зеленского, 600-мильную линию фронта Украины защищают 880 000 солдат. Большинство из них не отдыхали от боевых действий с начала полномасштабной войны два года назад…

За 500 000 новых призывников придется заплатить высокую цену: не менее 10 миллиардов фунтов стерлингов на обучение, оплату труда, одежду, питание и снаряжение. Это составляет около четверти государственных расходов Украины на этот год и почти половину военного бюджета. Западная помощь не может быть использована для оплаты труда солдат, а, учитывая дефицит в Украине, Зеленский заявил, что призыв на военную службу является неподъемным», – говорится в публикации.

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