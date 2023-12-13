Шольц призвал оттеснить Венгрию от процедуры принятия стран в состав ЕС

Константин Серпилин.  
13.12.2023 23:01
  (Мск) , Берлин
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Венгрия, Германия, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Решение о принятии в ЕС таких стран, как Украина и Молдова, должно приниматься «квалифицированным большинством», без учёта претензий отдельных несогласных европейских государств.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение о принятии в ЕС таких стран, как Украина и Молдова, должно приниматься «квалифицированным...

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«Европейская комиссия рекомендует нам начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой. Федеральное правительство полностью поддерживает это. Конечно, речь идёт о том, чтобы не вызывать сомнений в том, куда ведёт путь этих двух стран, как свободная европейская нация – в свободную объединённую Европу.

Это относится и к Грузии, которая должна получить статус кандидата, и, конечно же, к странам Западных Балкан. Это исторический шанс закрепить регион в Европе и позволить конфликтам прошлого быть именно такими – прошлыми. От этого выигрывает и регион, и геополитически выигрывает ЕС», – рассуждал канцлер.

По его словам, такие важные решения, как принятие той или иной страны в ЕС, не могут быть заблокированы отдельным государством-членом.

«Вот, почему я выступаю за то, чтобы мы могли принимать больше решений квалифицированным большинством, в том числе в рамках процесса вступления. Почему мы не можем принять решение на определённых этапах этого многолетнего процесса квалифицированным большинством?

Национальные парламенты будут продолжать принимать решения о том, начинать ли переговоры о вступлении, но больше каждое отдельное решение, например открытие и закрытие переговорных кластеров, не может быть заблокировано отдельным государством-членом.

Если страны добились далеко идущих реформ, как, например, в Албании, то это должно быть оценено по достоинству. В противном случае существует угроза нанесения ущерба процессу присоединения в целом. Мы не должны этого допустить», – вещал Шольц.

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