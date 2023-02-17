Шольц прямо заявил, что Запад воевать вместо Украины не собирается

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Ещё не было прецедента, когда ядерная держава ведёт войну в самом центре Европы, поэтому страны Запада будут способствовать «миру» на Украине исключительно поставками оружия, максимально отстраняясь от непосредственного вмешательства.

Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должен подчеркнуть – не поставки вооружения затягивают войну, наоборот – чем быстрее президент Путин поймёт, что не достигнет своих империалистических целей, тем больше шансы на скорое окончание войны и вывод российских войск. Одновременно мы стремимся к тому, чтобы этот конфликт не превратился в войну между НАТО и Россией. Баланс между оптимальной поддержкой Украины и стремлением избежать нежелательной эскалации будет соблюдаться и дальше. И я доволен и благодарен, что президент Байден и другие наши союзники разделяют это мнение», – шамкал канцлер.

«Тот курс, которым мы сегодня идём, это путь в неизведанное. Впервые в нашей истории ядерная держава ведёт в Европе империалистическую агрессивную войну. Это не имеет прецедентов», – трепался немец.