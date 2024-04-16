Шольц: Россия должна была смириться с НАТОвской оккупацией Украины

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Россия должна была смириться с поддержанным Западом государственным переворотом на Украине, ползучей оккупацией исторических российских земель блоком НАТО и развернувшимся этноцидом русского населения в бывшей советской республике.

Такой вывод можно сделать из заявления канцлера Германии Олафа Шольца во время визита в Китай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нападение России на Украину представляет собой серьезную угрозу архитектуре мира и безопасности в нашем мире. На протяжении многих десятилетий мы соглашались с тем, что безопасность достигается также путем принятия истории такой, какая она есть, а не путем расширения границ силой», – сказал Шольц.

(Очевидно, что «сужение границ силой» Шольца не смущает – Германия участвовала в агрессии НАТО против Югославии, повлекшей отторжение Косово и других провинций, сегодня Берлин активно склоняет Сербию к признанию окончательной потери земель в обмен на вступление в ЕС в перспективе).

Немецкий канцлер также дал понять, что успех России может вдохновить другие государства, борющиеся против гегемонии Запада.

«Нападение России на Украину – это не только европейская проблема, потому что, если оно станет широко распространенным, оно станет угрозой миру и безопасности на всей планете, поскольку оно побудит многих сделать исторические исправления», – сказал Шольц.