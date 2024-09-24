Курская авантюра Зеленского стоила голосов Социально-демократической партии канцлера Германии Олафа Шольца и может обернуться провалом для социал-демократов на выборах в Бундестаг в следующем году.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал немецкий блогер, автор проекта «Голос Германии» Сергей Фильберт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда началась курская авантюра Зеленского, была пауза, потому что не было директивы, как на это реагировать. И в принципе – сначала достаточно нейтрально стали писать об этом, потом начались поздравление украинцам, а сейчас просто молчат. Потому что это такая фатальная ошибка, особенно для немецких СМИ. Мы все отлично знаем, что партию «Альтернатива для Германии» официально все считают «фашистской», и даже по суду ее политиков можно называть «фашистами». То есть, остальные партии у нас ни в коем случае не фашисты, не нацисты. И поэтому какие-либо вопросы со стороны «Альтернативы для Германии» и других депутатов – просто заметают под ковёр», – пояснил он.

По словам обозревателя, в любом случае все публикации останутся в истории, как подтверждение позиции политиков в украинском конфликте.

«По всем опросам, больше 60% немецких граждан не поддерживают то, что делает правительство Германии на Украине и требуют в принципе постоянно переговоров каких-то, мирных движений. Шольц пока что хоть одно дело делает правильно – «Taurus» не посылает. У него есть своя «красная линия», или, скорее всего, он просто знает, что в этом вопросе немцы его точно не поймут. Немецкое правительство этого не может не признать, потому что через год у нас уже выборы в Бундестаг, и я думаю, они так и будут дальше увиливать. И чем сильнее партия «Альтернатива для Германии» и партия Сары Вагенкнехт, тем сложнее им будет это делать. Потому что депутаты выступают в Бундестаге – и это невозможно вырезать СМИ, потому что они обязаны это показывать», – подчеркнул Фильберт.