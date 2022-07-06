Шольц, у вас проблемы: Деградация политического класса Европы – причина упадка экономики ЕС

Вспомним совсем недавнюю историю – год 2020, 2021-й… С трудом, но «Северный поток – 2» достраивается, остаются считанные километры, метры. Вот-вот Германия станет важнейшим распределителем газа в Европе. Получает российский газ по долгосрочным контрактам и по ценам, которые в разы, а скоро будут и на порядок ниже нынешних рыночных. Поводы для торможения завершения СП-2 на фоне сегодняшних выглядят даже забавно – то вдруг датчане вспомнят об экологии, хотя когда-то были одними из главных лоббистов проекта, то Меркель озаботится судьбой Навального (помните такого?), и начнет угрожать остановкой СП-2, если что-то там с будет не так с нынешним сидельцем.

Но вскоре всё меняется. В Германии к власти приходят политические карлики. А США и Британия успевают создать повод для всеевропейской и всенатовской мобилизации, вынуждают Россию сделать закономерный превентивный ход в виде СВО, и всё – экономический суверенитет Германии и Евросоюза в целом похоронен навязанной извне антироссийской политикой.

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Последствия не заставили себя долго ждать. И они были очевидны всем. Есть подозрения, что и Шольц не такой дурак и прекрасно понимал последствия сочиненных антироссийских санкций. Цена на газ ставила рекорды, немного откатывалась назад, и снова штурмовала вершины. Себестоимость немецкой продукции возросла. Значительно упал экспорт – как вследствие введенных ограничений на торговлю с РФ, так и из-за снижения конкурентоспособности немецкой продукции из-за роста энергоносителей.

«The Spectator» констатирует факт: «Немецкая промышленность практически остановилась. Впервые за поколение в стране наблюдается дефицит экспорта».

Впервые за последние 31(!) год в мае 2022 года Германия столкнулась с дефицитом торгового баланса. И поставила печальный для себя рекорд – минус 1 млрд евро. До того, отрицательное сальдо было в далеком 1991 году, размером в 3 раза меньше – в июле 1991 – 300 млн евро в месяц. А, ведь в предыдущие 5-6 лет профицит торгового баланса Германии составлял 200-230 млрд евро ежегодно, а до того еще больше – 260-280 млрд евро в период 2014-16 гг.

«The Spectator» пишет, что экспорт неожиданно упал, а импорт вырос из-за резкого роста стоимости энергии. Неожиданно? Для кого? Неужели нынешнее руководство Германии деградировало настолько, что неспособно просчитывать, хотя бы на 1,5 шага перед?

Да, до разорения Германии пока не дошло, но экономика Германии значительно зависит от экспорта. И если Германии придется обращаться в МВФ для оплаты счетов, то что говорить всем остальным странам ЕС, особенно тем, которые получают значительные дотации от ЕС?

По мнению канцлера Олафа Шольца, преодолеть текущий кризис в Германии за несколько месяцев невозможно. «Агрессивная война России против Украины сменила всё», – заявляет Шольц. Удивительно глубокое понимание ситуации. Что заставляет канцлера изображать из себя дурака?

Дальнейшие последствия для экономики Германии и Евросоюза очевидны – сокращение производства и сокращение рабочих мест, рост дефицита еврозоны, рекордная инфляция, снижение уровня жизни населения.

Определенные улучшения во внешней торговле Германии с Россией наметились в мае-июне после провальных для немцев марта-апреля, но в целом картина не сильно изменится из-за штурма газом новых ценовых высот.

Так, в мае 2022 года экспорт из Германии в Россию вырос до 1 млрд евро, т.е. на 29,4% по сравнению с апрелем 2022 года, показав, тем не менее, результат на 30% ниже, чем в мае 2021 года. В то же время растет и экспорт из России в Германию – на 54,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Теперь можно говорить о том, что «немецкая промышленная экспортная машина питалась дешевой энергией из России, и это топливо может скоро иссякнуть», – так справедливо комментируют на Западе.

Показатели по остальным странам Евросоюза не менее печальны. Многие из тех стран, что несут прямые убытки из-за проблем с поставками энергоносителей из России, требуют компенсации от ЕС. Откуда взять средства на компенсации – вопрос риторический.

Что дальше? Европа вообще, Германия в частности, может пройти точку невозврата. И цели Лондона и Вашингтона, поставленные перед втягиванием европейцев в антироссийскую кампанию достигнут целей – Европа, как экономический и геополитический конкурент для США, будет ликвидирован.

Разрушительные последствия в краткосрочной перспективе для экономики ЕС могут быть сравнимы с последствиями вооруженного конфликта. «Цветочки» могут превратится в «ягодки» уже к следующей весне.

Англосаксы, не сумев разрушить Россию, как вампиры, нуждаются в крови. В качестве жертвы вполне подходит Европа. Из которой в США бежит капитал. Вскоре она потребует новый «План Маршалла». И вновь, США смогут частично разрешить свои проблемы за счет разорения иноземных территорий. Если, сами не рухнут в ожидаемый кризис.