Шольц указал Бербок её место – немецкий политолог прогнозирует конструктивные отношения с РФ нового канцлера

Новый канцлер Германии будет вести внешнюю политику относительно России в традициях одного из своих предшественников Герхарда Шрёдера.

Об этом по видеосвязи из Берлина в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы просто конструктивно работаем, нам нужен российский газ, так же как и норвежский газ, нам нужно энергетически обезопасить Европу, у нас впереди холодная зима, и все хранилища не заполнены, и поэтому логика подсказывает, что «Северный поток-2» должен войти в действие как можно скорее.

Есть здесь маленькая проблема – юридическая, я думаю не политическая, что последний участок газопровода, который проходит через немецкую территорию, должен иметь другого хозяина, нежели российского, но это юридический вопрос, немецкая какая-то компания сядет на эту трубу, и будет спокойно прокачивать этот газ», – сказал Рар.

«Проблема заключается в том, что «зелёные» пришли в правительство, чтобы затормозить проект «Северный поток-2». Так же, как СМИ у нас выступают против «Северного потока-2». Не потому что они что-то имеют против российского газа, они хотят просто наказать Россию, бодаться с Россией», – добавил политолог.