Шольц ультимативно потребовал от Сербии ввести санкции против России и отказаться от Косово

Канцлер Германии Олаф Шольц в резкой форме во время визита в Сербию потребовал присоединения к санкциям против России. Кроме того, немцы считают, что Белград должен признать потерю Косово и заключить мирный договор с албанскими сепаратистами. Оба эти пункта в Берлине считают обязательными для Сербии как для страны, претендующей на вступление в Евросоюз.

Шольц прибыл в Белград через Приштину – столицу захваченного края Косово и Метохия, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Там канцлер анонсировал саммит по судьбе Косово, который должен состояться осенью при покровительстве немцев. В целом турне Шольца должно продемонстрировать, что Западные Балканы являются приоритетом для нового германского правительства.

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«Шольц очень решительно, ясно и резко попросил Сербию присоединиться к санкциям против России, то есть поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже принял против Москвы», — сказал сербский президент Александр Вучич по итогам переговоров с гостем.

Вучич заявил, что Сербия осуждает проведение СВО на Украине как «нападение», но к санкциям присоединяться не намерена.

«Сербия не согласна с нарушением территориальной целостности страны, мы это осудили в Совете ООН в связи с нападением на Украину. Что касается санкций, то у нас другая точка зрения по многим причинам. Позвольте задать вам встречный вопрос. Есть ли разница, когда кто-то нападает на Сербию без решения Совбеза ООН, и когда кто-то нападает на Украину без решения Совбеза ООН? Просто объясните мне, в чем разница? Мы, сербы, знаем, что такое санкции, и не верим в политику санкций. С другой стороны, у нас дружественные отношения с Россией. Я хочу познакомить вас с фактами, которые немного отличаются от вашей точки зрения. Не забывайте, что у нас есть поддержка России в Совете безопасности ООН по косовскому вопросу, не говоря уже об энергетике. Не говоря уже о том, что здесь организованы пророссийские протесты, а ведь это протесты против меня. Говорят, что я нарушил энергоконтракт, но я этого не сделал. Когда Лавров едет в Турцию, то Турция не виновата, а когда он должен приехать в Сербию, то Сербия виновата. Вот как это представлено в ваших СМИ…. Мы должны привыкнуть к такому отношению, но я благодарен федеральному канцлеру Германии, который говорит, что очень заинтересован во вступлении Сербии в ЕС», – сказал Вучич.

Ранее, выступая в Приштине, Шольц на вопрос, должна ли Сербия решать вопрос выбора между ЕС и Россией, то есть присоединиться к санкциям «вместо дальнейшей наживы на российском газе», подчеркнул, что ни у кого в процессе евроинтеграции не должно быть иллюзий и понятно, что «дорога в Европу есть дорога в Европу».

Вучич сказал, что Сербия сделает все возможное, чтобы добиться прогресса в отношениях с Приштиной, но документального отказала от Косово не будет.

«Насколько вы любите территориальную целостность Украины, сербы любят территориальную целостность Сербии», — сказал Вучич и напомнил, что резолюция ООН 1244, гарантирующая территориальную целостность Сербии, все еще в силе.

Вучич ответил на вопрос немецкого Spiegel по поводу заявления канцлера Германии в Приштине о том, что эти Сербия и захваченное сепаратистами Косово не могут стать членами ЕС, если они не признают друг друга.

«Мы не реагируем таким образом на давление, когда нам кто-то чем-то угрожает… Мы слышали сегодня, что они добиваются взаимного признания. Мы никогда раньше не слышали о требованиях о взаимном признании со стороны Европы. Но нам говорили, что частью переговорной платформы, которая есть у Сербии с ЕС, является всесторонняя нормализация отношений между Белградом и Приштиной», – сказал сербский лидер.

Он отметил, что только американцы приняли резолюцию о параллельном признании в качестве своей доктрины три года назад, но никто в Европе ранее не требовал этого шага от Белграда.

«Мы услышали это сегодня на конференции в Приштине. Я могу это понять, это то, что я предсказывал. Ситуация меняется в ущерб Сербии. Но, если вы считаете, что нам следует угрожать, потому что мы хотим сохранить порядок, утверждённый ООН и достичь компромиссного решения, — вы делаете свою работу, а мы будем делать свою», — сказал Вучич.

Он указал, что для него важно, чтобы Шольц понимал суть проблемы и что все нужно решать поэтапно.

«Сербия никогда не отказывалась от диалога и не отказывалась ни от одной встречи. Сербия присутствовала и принимала все приглашения. Мы также приняли документ о пропавших без вести год назад, и мы могли бы подписать документ, но этого не случилось из-за чьей-то прихоти. Но мы готовы говорить о компромиссных решениях», — добавил Вучич.

Говоря о проблемах в сфере энергетики, Вучич отметил, что страна ищет пути диверсификации поставок российских энергоресурсов.

«Шольц предложил помощь Германии в поиске решения кризиса, который мы уже ощущаем. Нам требуется создание энергетических мощностей, которые соединили бы нас с остальным регионом, чтобы предоставить различные способы диверсификации энергоресурсов», – сказал президент Сербии.

Эксперты не скрывают, что поражены наглостью немецкого канцлера. Депутат Госдумы Евгений Попов отметил требование Берлина к Сербии отказаться от Косово ради вступления в ЕС.

«Ливерная колбаса совсем в фюрера заигралась. Скоро Калининград потребует вернуть», – комментирует Попов.

Еще более резко трактует требования Шольца медиаконсультант Александр Зимовский:

«Жену отдай дяде, а сам иди к бляди — новости германской дипломатии».