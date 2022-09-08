Шольц уверяет, что Германия проживет зиму и с дефицитом газа, но промышленность ФРГ уже не вытягивает

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Германия имеет все возможности пережить эту зиму с достаточным запасом энергии благодаря усилиям по укреплению поставок.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, отвергая критику со стороны оппозиции.

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Лидер правоцентристской оппозиции из ХДС Фридрих Мерц заявил в парламенте, что трехпартийной коалиции Шольца не хватает «стратегического мышления» и раскритиковал принятое на этой неделе решение придерживаться плана по закрытию трех последних атомных электростанций Германии в конце этого года. По его словам, правительство «может нанести непоправимый ущерб немецким компаниям».

Как пишет АР, Шольц ответил, что его коалиция работала с момента прихода к власти в декабре, чтобы подготовиться к проблемам, которые министры из партии Мерца в предыдущем правительстве не смогли предусмотреть.

Шольц отметил, что его правительство приняло меры по строительству терминалов сжиженного природного газа, первые из которых должны открыться этой зимой, и возобновление работы угольных электростанций.

В то время как остановка атомной станции должна пройти в соответствии с графиком, правительство хочет сохранить возможность реактивации двух из трех реакторов в случае нехватки энергии в ближайшие месяцы.

Мерц, призвавший к продлению срока службы реакторов на три-четыре года, назвал это решение «плохим компромиссом». Он призвал Шольца «остановить это безумие». Шольц предположил, что Мерц слишком зациклен на ядерной энергетике.

Подытоживая выступление Шольц добавил, что газовые хранилища страны были заполнены более чем на 85% в то время, когда Россия прекратила поставки газа в Германию.

Тем временем у крупнейшего немецкого производителя аммиака и карбамида SKW Piesteritz после остановки производства из-за высоких цен на природный газ акончились запасы AdBlue – жидкости, которая нужна для нейтрализации отработавших газов дизельных двигателей, которые снижают выбросы оксида азота до 90%. Проблема в том, что немецкие грузовики не смогут работать без этих добавок.

«Мы опустошаем наши запасы AdBlue, потому что мы больше не его производим”, – заявили в SKW Piesteritz.

«Еще в августе владельцы SKW Piesteritz говорили канцлеру Шольцу и министру экономики Хабеку, о катастрофических последствиях остановки производства, явно намекая, что без дешевого (читай – российского) газа они «не вытянут». Вот же неожиданность! «Не вытянули». Остается только два выхода: Закупать жидкость за рубежом (это время, это дополнительные траты) Просить у Берлина финпомощь, чтобы закупать дорогой газ и возобновить производство. В противном случае в ФРГ (а возможно, и соседних странах ЕС), начнется дефицит моторного топлива, особенно для грузовиков. Есть и третий вариант…возможно, он как-то связан с РФ и газом», – пишет в своем блоге российский политконсультант Марат Баширов.