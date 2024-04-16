Шольц в Пекине сыпал обвинениями в адрес России. Китай воздержался – и на том спасибо

Михаил Рябов.  
16.04.2024 16:07
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Китай, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай сделал несколько выпадов в адрес России, но принимающая сторона резко антироссийского гостя не поддержала, хотя и не стала декларировать поддержку действиям Москвы.

«Россия ведет против Украины захватническую войну, настаиваю на том, что никто не должен способствовать ее осуществлению. Отсюда европейская и далеко идущая поддержка Украины, отсюда призыв ко всем не обходить санкции, отсюда призыв не поставлять оружие. Это должно распространяется также на продукцию двойного назначения – теоретически может быть использована в гражданских целях, но фактически используется в военных целях», – цитирует Шольца его пресс-служба.

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай сделал несколько выпадов в адрес...

Призыв воздержаться от поставок оружия и технологий, возможно, был намёком для Китая (прямых претензий Шольц публично не озвучивал). Сам Берлин, как известно, является одним из главных поставщиков оружия украинскому марионеточному режиму.


Китайский лидер ответил максимально уклончиво и обтекаемо. Считать ли некоторые пассажи встречными намёками в адрес Германии – пусть решает  читатель. Вот как слова Си Цзиньпиня приводит его пресс-служба:

«Во-первых, нам следует сделать приоритетом поддержание мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстных выгод. Во-вторых, нам следует остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, нам необходимо создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострение напряженности. В-четвертых, мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных и цепочек поставок».

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