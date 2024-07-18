Шольц захватил в заложники народ Германии и подставил под удар России – депутат Бундестага

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Германия с каждым днем все более вовлечена в украинский конфликт, и если американские ракеты установят на ее территории, это поставит страну под прямую угрозу удара со стороны РФ.

Об этом в видеоблоге «ForPost» заявил депутат Бундестага от парии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, нужно быть честным с собой, и отдавать отчёт, что на сегодняшний день те военные механизмы, которые поставляют страны НАТО, хотя бы частично обслуживаются западными военными. То есть, они уже де-факто сейчас находятся и на территории Украины, и каким-то образом принимают участие в военных действиях. Де-факто мы сейчас имеем ситуацию, когда страны НАТО непосредственно вовлечены в данный конфликт. И отсылка каких-то пехотных или других воинских соединений – это просто следующий шаг эскалации, которая в конечном итоге не приведёт ни к чему. И может вообще оказаться толчком к Третьей мировой войне, в которой, как мы знаем, никто не может выиграть», – отметил он.

Прозвучавашя новость о планах США разместить ракеты средней дальности в Германии, по словам Шмидта, свидетельствует об угрозе стране.



«И то, что Шольц с улыбкой приветствует данные инициативы, говорит о том, что он явно действует не в интересах безопасности нашей страны. Наша партия изначально выступала за вывод всех иностранных баз с территории государства, потому что они не обеспечивают безопасность, а, напротив, являются фактором опасности. И то, что здесь будут установлены ракеты, и какие-то другие центры НАТО для координации военных действий на Украине – это всё может в итоге стать целью для российских ракет, и поставить нашу страну под угрозу прямого военного удара. Поэтому заявления Шольца в нашей партии очень негативно воспринимаются. Надеюсь, простой обыватель тоже поймёт, в какую игру играет наш канцлер: берут в заложники население Германии и торгуют безопасностью целой страны ради идеи продолжения этого конфликта», – заключил Шмидт.