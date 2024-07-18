Шольц захватил в заложники народ Германии и подставил под удар России – депутат Бундестага

Любовь Смирнова.  
18.07.2024 20:20
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 238
 
Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Германия с каждым днем все более вовлечена в украинский конфликт, и если американские ракеты установят на ее территории, это поставит страну под прямую угрозу удара со стороны РФ.

Об этом в видеоблоге «ForPost» заявил депутат Бундестага от парии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия с каждым днем все более вовлечена в украинский конфликт, и если американские ракеты...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Конечно, нужно быть честным с собой, и отдавать отчёт, что на сегодняшний день те военные механизмы, которые поставляют страны НАТО, хотя бы частично обслуживаются западными военными. То есть, они уже де-факто сейчас находятся и на территории Украины, и каким-то образом принимают участие в военных действиях.

Де-факто мы сейчас имеем ситуацию, когда страны НАТО непосредственно вовлечены в данный конфликт. И отсылка каких-то пехотных или других воинских соединений – это просто следующий шаг эскалации, которая в конечном итоге не приведёт ни к чему. И может вообще оказаться толчком к Третьей мировой войне, в которой, как мы знаем, никто не может выиграть», – отметил он.

Прозвучавашя новость о планах США разместить ракеты средней дальности в Германии, по словам Шмидта, свидетельствует об угрозе стране.

«И то, что Шольц с улыбкой приветствует данные инициативы, говорит о том, что он явно действует не в интересах безопасности нашей страны. Наша партия изначально выступала за вывод всех иностранных баз с территории государства, потому что они не обеспечивают безопасность, а, напротив, являются фактором опасности. И то, что здесь будут установлены ракеты, и какие-то другие центры НАТО для координации военных действий на Украине – это всё может в итоге стать целью для российских ракет, и поставить нашу страну под угрозу прямого военного удара.

Поэтому заявления Шольца в нашей партии очень негативно воспринимаются. Надеюсь, простой обыватель тоже поймёт, в какую игру играет наш канцлер: берут в заложники население Германии и торгуют безопасностью целой страны ради идеи продолжения этого конфликта», – заключил Шмидт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть