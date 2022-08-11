Шольц заявил, что у России нет права на возвращение своих исторических земель

11.08.2022  17:24 (Мск), Берлин
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1951
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

У России нет права на возвращение исторических русских земель, оказавшихся после распада СССР в составе самостийной Украины.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России нет права на возвращение исторических русских земель, оказавшихся после распада СССР в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Нельзя напасть на соседа, потому что в какой-то книге об истории он прочитал, что его территория раньше принадлежала своей стране, так нельзя делать», – сказал Шольц, отвергая пояснения Владимира Путина об искусственном присоединении земель исторической Новороссии к Украине большевиками.

При этом Шольц ушел от прямого ответа на вопрос журналиста, который требовал от канцлера объявить, считает ли он Владимира Путина преступником.

«Что касается смены эпох, которая связана с войной России против Украины, я не хочу ничего говорить. Я действительно выбрал эти слова осознанно, это изменение эпох. Мы снова думаем в категориях 17-19-го века. Господин Путин преследует империалистическую политику и считает, что насилием может взять себе территорию другой страны.

И мы не можем это изменить, если будем просто на это смотреть. Мы должны делать то, что должны, а именно поддерживать Украину… Российский президент несет ответственность за эту войну. Он решил, что война должна быть, и это ужасно. Неприемлемая война, война, которая идет против всех правил, которые мы совместно приняли», – разглагольствовал немецкий политик.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть