Шольц заявил, что у России нет права на возвращение своих исторических земель

У России нет права на возвращение исторических русских земель, оказавшихся после распада СССР в составе самостийной Украины.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя напасть на соседа, потому что в какой-то книге об истории он прочитал, что его территория раньше принадлежала своей стране, так нельзя делать», – сказал Шольц, отвергая пояснения Владимира Путина об искусственном присоединении земель исторической Новороссии к Украине большевиками.

При этом Шольц ушел от прямого ответа на вопрос журналиста, который требовал от канцлера объявить, считает ли он Владимира Путина преступником.

«Что касается смены эпох, которая связана с войной России против Украины, я не хочу ничего говорить. Я действительно выбрал эти слова осознанно, это изменение эпох. Мы снова думаем в категориях 17-19-го века. Господин Путин преследует империалистическую политику и считает, что насилием может взять себе территорию другой страны.

И мы не можем это изменить, если будем просто на это смотреть. Мы должны делать то, что должны, а именно поддерживать Украину… Российский президент несет ответственность за эту войну. Он решил, что война должна быть, и это ужасно. Неприемлемая война, война, которая идет против всех правил, которые мы совместно приняли», – разглагольствовал немецкий политик.