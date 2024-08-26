Шольца призвали «взяться за работу – вернуться к станку»: рейтинги падают, а популисты на пороге

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Нападающий на основы нашей демократии не должен получить власть в свои руки», – такое заявление федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера вынес в заголовок интервью с политиком немецкий канал общественного телевидения ZDF.

Необходимо внимательно разобраться с причинами отчуждения людей от политики, заметил президент ФРГ в интервью, добавив, что часть германского политического ландшафта избрала в качестве ориентира кандидата от республиканцев на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В то же время борьба с политическим истеблишментом, о которой заявляет и Трамп, и часть немецких политиков, ведется не против «пары миллионеров», а против «ненавистной для некоторых системы», под которой подразумеваются политические институты, профсоюзы и независимые СМИ, указал Штайнмайер.

Подобные партии, по его мнению, «не предлагают ничего, чтобы делать страну лучше с каждым днем, – они хотят другую страну».

Президент ФРГ также призвал правительство канцлера Олафа Шольца «взяться за работу – вернуться к станку» и немедленно положить конец спекуляциям о возможном распаде коалиции.

«Если ситуация объективно плохая, то люди ожидают, что в отведенные сроки будет сделано все для ее улучшения», – отметил Штайнмайер.

Однако термин «переходное правительство» сигнализирует о том, что «мы уже готовы сойти с дистанции», – указал Штайнмайер. Правящим партиям хорошо известно, что «разобщенность и публичные распри им не помогают», добавил он, подчеркнув: «Это не помогает и всей стране».

Причины подобной озабоченности немецкого истеблишмента понять нетрудно, если иметь в виду обнародованные вчера итоги проведенного институтом исследования общественного мнения INSA соцопроса о предпочтениях избирателей на намеченных на 1 сентября важных земельных выборах в Тюрингии и Саксонии. И там и там по опросам лидирует правопопулистская АдГ

Обе партии требуют, в частности, жестко ограничить иммиграцию в Германию и прекратить помощь Украине, предлагая при этом возобновить сотрудничество с Россией.

В Саксонии поддержать АдГ готовы 32% граждан, ХДС – 30% , зарегистрированную в январе левопопулистскую партию «Союз Сары Вагенкнехт» – 15% голосов.

СДПГ и входящие в правительственную коалицию «зеленые» набирают по 6% и 5% , а третий коалиционер – либералы из Свободной демократической партии — еще меньше.

В Тюрингии складывается аналогичная ситуация. АдГ занимает в опросе ведущую позицию с прогнозируемым результатом в 30% . У ХДС — поддержка в 21% , у «Союза Сары Вагенкнехт» — 20% голосов.

При этом, ни «зеленые», ни СвДП, по прогнозам, не смогут преодолеть в Тюрингии пятипроцентный барьер и пройти в ландтаг. В обеих землях избиратели называют миграцию, безопасность и образование ключевыми темами для принятия решения.

«Практически каждый второй избиратель в обеих федеральных землях хочет сделать свой выбор в пользу АДГ или ССВ» , – заявил глава INSA Херман Бинкерт.

Это означает, что без участия хотя бы одной из этих партий сформировать большинство в ландтагах в Дрездене и Эрфурте будет невозможно. При этом ранее ХДС исключил возможность сотрудничества с АДГ.

У право- и левопопулистов в ФРГ, несмотря на растущие рейтинги, есть, однако, одна важная проблема. Несмотря на рост популярности, получаемых ими голосов недостаточно для единоличного формирования коалиции и исполнительной власти. А союзников в немецком политикуме у них также нет – все без исключения традиционные партии декларируют отказ от сотрудничества, как с АдГ, так и с Сарой Вагенкнехт.

В конечном итоге это делает основной угрозой немецкой политсистеме вовсе не победу «ультрас», а затяжной политический кризис с перманентными перевыборами.